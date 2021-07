Mittlerweile umfasst der im U-Ausschuss entstandene Corona-Cluster über 300 Personen. Die FPÖ betont, Christian Hafenecker sei nicht „Ausgangspunkt“ der Infektionen, wie es ihm von vielen Seiten vorgeworfen wird.

Der Anfang der Woche bekanntgewordene Corona-Cluster im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird immer größer. Mittlerweile umfasst er 339 Personen, wie das Ö1-"Morgenjournal“ am Donnerstag mit Berufung auf die Wiener Gesundheitsbehörde berichtete. Die Zahl umfasst auch die angegebenen Kontaktpersonen.

Neun Personen wurden demnach positiv auf das Virus getestet, darunter FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker, Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper sowie der Grünen-Mandatar David Stögmüller. 30 Personen sind als K1-Kontaktpersonen eingestuft, 300 Personen als K2-Kontaktpersonen - bei einem Großteil von ihnen handelt es sich um Teilnehmer der Landesversammlung der oberösterreichischen Grünen, an der auch Stögmüller teilgenommen hatte.

„Ausgangspunkt": Kritik an FPÖ

In der Kritik steht vor allem der freiheitliche Fraktionsführer im U-Ausschuss. Hafenecker wird vorgeworfen, sein positives Testergebnis zu spät bekannt gegeben zu haben. Die ÖVP - in Person von Andreas Hanger, seines Zeichens Fraktionsführer der Volkspartei -, bezeichnete ihn am Mittwoch im Nationalrat als Ausgangspunkt der Infektionen. Auch dort wurde darüber debattiert, wie der Cluster entstanden ist.

Zur Einordnung: Christian Hafenecker war der erste, der in diesem Rahmen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dies geschah nach dem Ibiza-U-Ausschuss am Donnerstag vergangener Woche, wo im Anschluss ein informelles Treffen stattfand, an dem einige Abgeordnete - außer jene der ÖVP - sowie Journalisten teilnahmen. Ein positives Testergebnis hatte Hafenecker am Freitag erhalten, die Parlamentsdirektion aber erst am Montag darüber informiert. "Ist es nicht ein Mindestmaß an Kollegialität, auch über Parteigrenzen hinweg, dass man einander darüber informiert?", fragte Wöginger nun am Mittwoch im Nationalrat. Schließlich habe seine Partei, als der erste Abgeordnete im Parlament positiv auf das Coronavirus getestet wurde, „sofort alle anderen Klubs" darüber informiert.

Schnedlitz: „Hafenecker als Quelle ausgeschlossen"

Dass jemand aus ihren Reihen Schuld daran haben könnte, dass der Cluster entstanden ist, will die FPÖ so nicht stehen lassen. Parteichef Herbert Kickl dazu: „Welches Recht haben Sie, den Abgeordneten Hafenecker als Superspreader darzustellen?“

Ohnehin sehe man sich in der Partei nicht für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich. Hafenecker sei als „Quelle weiterer Corona-Infektionen praktisch ausgeschlossen“, bekräftigte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz am Mittwoch in einer Aussendung. Darin bezog er sich auf dessen Laborbefund: Hafenecker hätte am Freitag einen CT-Wert von fast 34 nachgewiesen. „Über 35 wäre der Test negativ gewertet worden. Im Befund werden Werte über 30 wörtlich als 'schwach positives PCR-Ergebnis' bezeichnet" erläuterte er. Dass Hafenecker mit diesem Wert andere angesteckt habe, „ist daher extrem unwahrscheinlich."

Außerdem sei es an sich „unerheblich", von wem die Infektionen im Parlament ausgegangen seien, so Schnedlitz weiter: „Denn wer infiziert oder krank ist, ist nicht schuldig“. Aber dennoch: Es könnte sein, mutmaßte Schnedlitz, dass das Virus von einer positiv getesteten und bereits geimpften Person der anderen Klubs verbreitet wurde. Bis auf Hafenecker hatten alle infizierten Personen mindestens eine Teilimpfung erhalten. „Möglicherweise trägt eine dieser Personen das Virus schon länger in sich, ohne es zu bemerken, und hat so die anderen – auch Hafenecker – angesteckt.“

