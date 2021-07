Der Protest gegen das Fellner-Medium "Oe24" führte zu einem Polizeieinsatz.

"Wir sind hier, weil wir auf die unglaublich grausame Berichterstattung von "Oe24", was Femizide betrifft, aufmerksam zu machen. Das kann doch gar nicht sein. Eure Arbeit ist Scheiße, absolut Scheiße!" Das rief eine junge Frau in ein Megafon, als sie mit mehreren anderen in den Räumlichkeiten des Fellner-Mediums "Oe24" eingedrungen war. Allerdings protestierten sie nicht in der Redaktion, sondern in den Werbe-Verkaufsbüros, in die sie offenbar über den Müllraum gelangt waren.

Es war die Wiener Einsatzgruppe Feministische Alarmabteilung (WEFA), die hier aggressiv protestierte - zumindest postete sie ein Video der Aktion auf Twitter mit dem Satz "Keine Profite mit unsensibler Femizidberichterstattung!". Vor Ort skandierte die Gruppe etwa "Ganz Wien hasst 'Oe24'!" und man las Vorwürfe bezüglich rassistischer Berichterstattung vor.

Auf dem Video ist auch zu sehen, wie es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter kommt, der der Gruppe in derselben Tonalität antwortet: „Ihr seids zu feige, eure scheiß Gesichter zu zeigen“, rief er etwa. Die Gesichter der jungen Frauen waren vermummt, sie trugen Sonnenbrillen. Die Gesichter der Mitarbeiter des Mediums wurden allerdings in dem Video nicht unkenntlich gemacht.

Es folgte ein Polizeieinsatz, die Beamten seien "binnen weniger Minuten vor Ort" gewesen, wie es auf "Oe24" hieß. Mehrere Aktivistinnen wurden offenbar vorübergehend von der Polizei festgehalten, dann aber wieder freigelassen. Die Gruppe erklärte online auch ihre Unterstützung für jene ehemaligen Mitarbeiterinnen, die dem Herausgeber Wolfgang Fellner sexuelle Belästigung vorwerfen. (Diese Vorwürfe bestreitet Fellner, Verfahren dazu laufen.)

Auf "Oe24" ist heute, Donnerstag zu lesen, dass Linksextreme den Newsroom "wegen kritischer Berichterstattung" stürmen wollten. Rund 20 vermummte linksextreme Aktivisten hätten die Werbe-Verkaufsbüros von „Oe24" erreicht und dort mehrere Mitarbeiterinnen attackiert. Sie hätten mit ihrer Aktion "angeblich gegen die 'rassistische Berichterstattung' im Zusammenhang mit dem Mordfall Leonie protestieren" wollen". Bei dem Überfall auf das Verkaufsbüro seien "von den Anarchos mehrere Mitarbeiterinnen persönlich und körperlich attackiert" worden, Verletzte habe es nicht gegeben.

(rovi)