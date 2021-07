"Hernois is ois": Wo die Wiener am liebsten wohnen

Mit der Straßenbahn in den Wienerwald - einer der Gründe, warum Hernals so beliebt ist.

Hernals liegt auf Platz eins der beliebtesten Wohnbezirke in Wien - zumindest wenn man mieten will. Bei den Suchen für eine Eigentumswohnung liegt die Landstraße vorne, ergab eine Analyse von findmyhome.at.

In dem Außenbezirk Hernals wohnen die Wiener derzeit am liebsten. Zumindest geht dies aus der Analyse der Immobilienplattform FindMyHome.at hervor, die rund 4,6 Millionen Aufrufe des ersten Halbjahres 2021 herangezogen hat. Demnach ist der 17. Bezirk nach einem Jahr Pause wieder auf Platz eins der Suchanfragen für Mietwohnungen.

Gründe dafür würden laut Findmyhome.at auf der Hand liegen: Die Grüne Lage am Wienerwald, die moderaten Mietpreise und die gute Infrastruktur etwa, die mit der geplanten U5-Linie noch stärker ausgebaut wird. Auf Platz zwei der attraktivsten Mietbezirke und somit erstmals unter den Top 3 ist Währing. Die Gegend rund um den Kutschkermarkt mit seinen Cafés, Restaurants und dem bekannten Bauernmarkt am Samstag sowie den zahlreichen Parks in Gehdistanz, machen den 18. Bezirk zur begehrten Erholungsoase. Besonders Familien fühlen sich in dem Bezirk wohl. Als Favorit der Jungen gilt Leopoldstadt. Der 2. Bezirk liegt auf Platz drei des Rankings. Anziehen würden einerseits die Nähe zum Wasser sowie das reiche Angebot an angesagten Lokalen.

Bei den Suchen für Eigentumswohnungen sieht die Sache ganz anders aus: Hier führt der dritte Wiener Bezirk Landstraße das Ranking an. Mit ein Grund sind wohl auch einige neue Wohnprojekte mit Lofts oder Penthouses, aber auch die gute öffentliche Verbindung zum Flughafen, die Nähe zur Innenstadt und der Stadtpark vor der Haustür besticht. Mit moderaten Preisen, einem großen Immobilienangebot und – dank des Bahnhofs Wien Meidling – einer tolle öffentliche Anbindung wurde Meidling zum Trendbezirk, der nun auf Platz zwei der beliebtesten Bezirke für Eigentumswohnungen liegt. Exklusiver wird es in Döbling auf Platz drei. Hier sind besonders große High-End-Häuser und -Wohnungen von durchschnittlich 130 m2 gefragt.

