Jede dritte Frau wurde physischer sexueller Gewalt ausgesetzt

Übergriffe haben während der Pandemie stark zugenommen. Dennoch wird das Thema in vielen Ländern der EU immer noch gern verharmlost.

Es passiert zu Hause, am Arbeitsplatz, im Schwimmbad: Frauen können sexueller Gewalt überall und zu jeder Tageszeit ausgesetzt sein – dennoch wird das Thema in vielen Ländern der EU immer noch gern verharmlost. Die nackten Zahlen aber sprechen eine deutliche Sprache: Laut dem europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (Eige) mit Sitz in Vilnius war eine von drei Frauen über 15 Jahren bereits mindestens einmal physischer sexueller Gewalt ausgesetzt. Jede zweite Frau in der EU wurde bereits verbal sexuell belästigt. 22 Prozent der Europäerinnen erleben Gewalt durch den eigenen Partner. In armutsgefährdeten Familien liegt diese Zahl bei 30 Prozent oder darüber.