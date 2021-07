Auch Briten nun großteils aus Afghanistan abgezogen

Britische Truppen in Afghanistan, der Offizier vorne hält einen gefalteten Union Jack. Das Bild stammt allerdings von der Räumung des Stützpunkts "Camp Bastion" und dessen Übergabe an die afghanische Armee 2014.

Vermutlich nur noch kleine US- und türkische Kontingente im Raum Kabul. Britische Generäle warnen vor regelrechtem Bürgerkrieg und Sieg der Taliban. Es läge aber letztlich an den Afghanen selbst, ob sie ein gutes Leben führen wollten.

Auch Großbritannien hat bis Donnerstag fast alle seiner Soldaten der Afghanistan-Schutztruppe „Resolute Support" abgezogen. Das hieß es aus Regierungskreisen in London. Es bedeute aber nicht, dass man Afghanistan im Stich lasse, sagte Premier Boris Johnson am Donnerstag im Parlament. Großbritannien bleibe Afghanistan verpflichtet. Er sei sich auch der Gefahren bewusst, die der Abzug bedeute.

Vor zwei Wochen nahm man das britische Kontingent noch mit maximal 350 Mann an. Im Februar waren es noch 750 gewesen. Im Rahmen von Resolute Support (seit Ende 2014) hatte das Vereinigte Königreich bis zu knapp 1000 Mann gestellt. Die Maximalstärke der Schutztruppe war 2018 mit etwas mehr als 16.000 Mann erreicht worden.

Die Nato-geführte Vorgängermission ISAF (International Security Assistance Force, ab 2003) war sogar bis zu 130.000 Mann stark, davon 90.000 Amerikaner, 9500 Briten, 4700 Deutsche, 3950 Italiener. Tausende weitere Sicherheitskräfte speziell der USA sowie privater Sicherheitsfirmen waren außerhalb dieses Rahmens in Afghanistan.

Heuer im Februar hatten noch 36 Staaten gesamt rund 9600 Mann im Rahmen von Resolute Support in Afghanistan, neben den USA (rund 2500) waren das vor allem Deutschland (1300), Italien (900), Georgien (860) und Großbritannien (750). Wenn auch die Briten weg sind, werden vorerst nur noch die USA sowie die Türkei Truppen in Afghanistan haben, konkret in Kabul und mit Schwerpunkt zur Sicherung ihrer dortiger Botschaften sowie des zivilen Flughafens.

Von wegen US-Abzug „Hals über Kopf" aus Bagram

Vor einer Woche war der letzte wirklich große Stützpunkt der fremden Truppen, der Flughafen Bagram nördlich von Kabul, geräumt worden, zuletzt von den restlichen US-Einheiten dort. Die afghanische Regierung sowie Militärs beklagten sich kurz danach, dass die Amerikaner in der Nacht auf Freitag „plötzlich weg gewesen" seien, ohne Vorankündigung.

Afghane im plötzlich sehr leeren Stützpunkt Bagram APA/AFP/WAKIL KOHSAR

In internationalen Medien sorgte das teilweise fast für Häme, es hieß, die Amerikaner seien „Hals über Kopf verschwunden". Dass dem natürlich nicht so war - der Abzug war ja angekündigt gewesen und seit längerem offensichtlich im Gange - bestätigte mittlerweile ein Pentagon-Sprecher. Man habe nur den exakten Tag und vor allem die Stunde, wenn wirklich die letzten Soldaten mit Luft- und Landfahrzeugen abziehen würden, weder dem afghanischen Stützpunktkommandanten noch der afghanischen Militärführung mitgeteilt - und zwar aus nachvollziehbaren Sicherheitsgründen: Es sei darum gegangen, mögliche Taliban-Aktionen gegen die kleinen Rest-Kräfte zu vermeiden.

Ob es auch unter Rücksicht auf mögliche Informationslecks zwischen den afghanischen Truppen und den Taliban so abgelaufen sei, wollte der Pentagon-Sprecher, John Kirby, nicht bestätigen. Hinter den Kulissen und für Beobachter ist allerdings klar, dass auch diese Befürchtung eine Rolle gespielt hatte. Es ist ja taktisch ziemlich unsinnig bis eigentlich unverantwortlich, angesichts eines extrem gefährlichen Umfelds die Endphase einer Rückzugsbewegung konkret und zeitlich exakt öffentlich zu machen.

Verpuffen Milliarden an Geldern und alle Mühen?

Der Chef der britischen Streitkräfte, General Nick Carter, warnte indes vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan, sobald alle ausländischen Truppen das Land verlassen haben. Es könnte in eine ähnliche Lage wie in den 1990ern nach dem Abzug der Sowjetarmee rutschen. Dann würden die Taliban wieder Teile des Landes kontrollieren, wenn auch zunächst nicht ganz Afghanistan, so Carter.

Auch der frühere britische Generalstabschef Lord Richard Dannatt (im Amt 2006 bis 2009) fürchtet einen Bürgerkrieg, mit besseren Chancen für die Taliban. „Obwohl wir Milliarden Pfund und viel Anstrengung in die Afghanische Nationalarmee investiert haben", so Dannatt, „erweist sie sich nicht so effektiv, wie wir es uns erhofft hatten."

Im Hinblick auf mögliche Absetzbewegungen des Militärs, auf Menschen die fliehen, statt gegen eine kommende Terrorherrschaft zu kämpfen, auf Migrationsströme Richtung Europa meint der Armeegeneral: „Letztlich kommt es auf den Willen der Menschen und der Sicherheitskräfte dort an, ob sie genügend Gebiete kontrollieren wollen, in denen man ein Leben jener Art führen kann, wie wir ihnen gezeigt haben, dass es möglich wäre."

Jetzt kommt es halt drauf an, ob man für sein Land und gegen die Taliban kämpfen will: Afghanischer MG-Posten nahe Bagram. REUTERS

(APA/Reuters/wg)