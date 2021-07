(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Die „Liebesg'schichten und Heiratssachen“ gehen in die 25. Saison. Moderatorin Nina Horowitz über die Balance zwischen Witz, Ernst und Engerln.

Johann, 68, hat beim Land Oberösterreich gearbeitet, war aber noch nie in Wien. Andi, 69-jähriger Kärntner Gastronom in Ruhe, hat einen Anzug mit Muster des früheren ORF-Testbilds. Susanna, 37, wäre gern Leichenbestatterin geworden, landete dann aber doch nur in der Wurstabteilung. Wie immer eint sie eines – der Wunsch nach großer Liebe.