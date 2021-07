Der Gerb-Partei des Ex-Premiers Borissow droht am Sonntag wegen Korruptionsaffären eine Wahlschlappe.

Zumindest in der Fremde kann sich Bulgariens angeschlagener Ex-Premier noch der diplomatischen Streicheleinheiten früherer Weggefährten sicher sein. Sein „guter Freund“ Bojko Borissow habe eine „sehr gute Migrationspolitik“ geführt, pries der türkische Regent, Recep Erdoğan, am Wochenende in Ankara höflich seinen Gast aus Sofia.