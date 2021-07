„Südsudan ist in strategischer Pokersituation“

Der Experte für Südsudan, Jan Pospisil, über den Friedensprozess im Bürgerkriegsland nach zehn Jahren Unabhängigkeit, die Kämpfe um Viehherden und das Problem Überflutungen.

Die Presse: Der Südsudan feiert am Freitag zehn Jahre seiner Unabhängigkeit. Heute ist das Land aber vom Bürgerkrieg zerrüttet und von Hunger bedroht. Was hat die Unabhängigkeit gebracht?

Jan Pospisil: Die ersten Jahre nach der Erlangung der Unabhängigkeit verliefen nicht schlecht. Es flossen Erdölgelder und internationales Kapital. Vor allem in der Hauptstadt Juba war ein deutlicher Entwicklungsschub zu sehen. Dann begann aber der Bürgerkrieg – entlang alter Konfliktlinien in der Befreiungsbewegung. Die Grundbedingungen für die Unabhängigkeit waren auch extrem schwierig. Der Südsudan ist so groß wie Frankreich und hatte nie gute Verwaltungsstrukturen. Sudans Regierung sorgte noch im gemeinsamen Staat gezielt für eine Unterentwicklung des Südens. Der Gründer der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung SPLM, John Garang, wollte ursprünglich den gesamten Sudan verändern und keinen unabhängigen Süden. Sie sind in die Unabhängigkeit fast hineingestolpert.



Derzeit besteht zwischen den Hauptstreitparteien im Südsudan ein Friedensabkommen. Wie nachhaltig ist das?