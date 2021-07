Tarantinos Debütroman: Das hat er im Film unterschlagen

„Es war einmal in Hollywood“

Wer „Es war einmal in Hollywood“ gesehen hat, wird wohl auch bei der Lektüre der Romanfassung an die Darsteller denken: Autorenfilmer Quentin Tarantino mit Brad Pitt, Margot Robbie und Leonardo DiCaprio.

Keine Buchverfilmung, sondern eine „Filmverbuchung“: Quentin Tarantino hat seinen Kassenschlager „Es war einmal in Hollywood“ auf 400 Seiten literarisch aufgerollt und erweitert. Wie ein Drehbuch liest sich das nur zu Beginn.

Buchverfilmungen haben es schwer. Im alltäglichen Kulturdiskurs gehört es fast zum guten Ton, sich über ihr Scheitern auszulassen. Gemessen an ihren Vorlagen ziehen sie in den Augen von Fans meist den Kürzeren. Dennoch genießen sie Aufmerksamkeit, die einer anderen, auch adaptiven Literaturgattung selten zuteil wird: Nennen wir sie „Filmverbuchung“. Eine Bezeichnung, die besser passt, als sie klingt: Schließlich haben Romanfassungen erfolgreicher Filme primär den Zweck, Zusatzkapital aus robusten Leinwandmarken zu schlagen. Als Belletristik für voll genommen werden sie genauso wenig wie Groschenromane. Was das Genre freilich nicht hindert, auch Wert- und Gehaltvolles zu produzieren.