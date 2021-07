Wenn Grüne Freiheitliche als „respektvoll“ loben

Die Reform des BVT wurde zwar nicht einstimmig beschlossen, aber von allen Fraktionen unterstützt. 339 Personen sind vom Corona-Cluster im Untersuchungsausschuss betroffen.

Wien. Auch am Donnerstag, bei der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause fehlen einige Abgeordnete, die sich im Ibiza-Untersuchungsausschuss angesteckt hatten. Der dort aufgetretene Corona-Cluster zieht immer weitere Kreise: Neun Personen sind infiziert, 30 weitere als Kontaktpersonen (K1) in Quarantäne. Und weitere 300 sind als K2-Kontaktpersonen unter Beobachtung, sie sollen ihre Kontakte freiwillig reduzieren. Ein guter Teil von ihnen sind Grüne: Der Abgeordnete David Stögmüller hat am Wochenende den Parteitag der Grünen in Oberösterreich besucht.