Guido Spannocchi, Altsaxofonist aus Wien und längst Teil der Londoner Szene, spricht über sein neues Album, auf dem er so gelassen klingt wie noch nie.

Relaxte Rhythmen, subtile Akkordwechsel – dieses Album klingt, als wäre es in den frühen Siebzigern in den USA aufgenommen worden. Niemals zuvor war der österreichische, seit vielen Jahren in London lebende Altsaxofonist Guido Spannocchi so entspannt. Umgeben hat er sich mit grandiosen Kollegen aus Großbritannien und Frankreich.