Wo es in der Arbeitsmarktpolitik hakt

Das Förderbudget für Frauen wird aufgestockt. Die Arbeiterkammer fordert, dass die Corona-Joboffensive ausgebaut und verlängert wird, und will den Fachkräftemangel neu definieren. Harte Diskussionen sind programmiert.

Der Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice ist eine Bastion der Sozialpartner. Er ist das oberste Steuerungsgremium in der österreichischen Arbeitsmarktpolitik. Hier sitzen Gewerkschafter und Arbeiterkämmerer Vertretern der Wirtschaftskammer gegenüber. Das Finanzministerium ist hier ebenso vertreten wie das Arbeitsministerium. Und in guter Tradition – als Nicht-Sozialpartner – auch die Industrie. Der Minister kann theoretisch ein Machtwort sprechen, etwa in Budgetfragen. Aber in der Regel einigt man sich im Einvernehmen. Lange vorausgehende Diskussionen inklusive.