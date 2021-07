Oberösterreicher von Giftschlange getötet, Python in Wiener WC

Ein 24-Jähriger ist von seiner Giftschlange in seiner Wohnung in Enns gebissen worden. Er wollte die Hornviper füttern.

Ein 24-Jähriger ist von seiner eigenen Giftschlange am Mittwoch in seiner Wohnung in Enns im Bezirk Linz-Land getötet worden. Das Reptil biss ihn beim Füttern. Das berichtete die "Kronen Zeitung" (Freitagausgabe). Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte den Todesfall. Bei der Schlange handelt es sich um eine Hornviper.

Der 24-jährige erfahrene Reptilienfreund nahm sie laut Bericht in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus aus dem Terrarium heraus und legte sie in einen Plastikbehälter. Als er sich kurz wegdrehte, soll die Viper zugeschnappt und ihn in den Handrücken gebissen haben. Seine Lebensgefährtin und ein Besucher, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenzimmer aufhielten, alarmierten den Notarzt und sperrten die Schlange wieder ins Terrarium.

Der 24-Jährige wurde ins Spital eingeliefert. Die Ärzte konnten ihn aber nicht mehr retten. Der Mann soll keine erforderliche Berechtigung für die Haltung der Hornviper besessen haben. Die hatte er nur für die zwei Tigerpythons, darunter ein drei Meter langes Weibchen, die er ebenfalls in der Wohnung hielt. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft sorgte für den Abtransport der Tiere und deren sichere Verwahrung.

Schlange auch in Wiener Klo

Nachdem der Fall eines Grazers, der auf dem Klo von einer Schlange gebissen wurde, für Aufsehen sorgte, kam es in Wien offenbar zu einem ähnlichen Fall. Wie die Polizei Wien berichtet, wurde sie am Donnerstagnachmittag um etwa 16 Uhr in eine Wohnung in Wien-Floridsdorf beordert. Eine 68-Jährige hatte angegeben, dass eine "ungefähr ein Meter lange, dunkle Schlange durch die Toilette gekommen ist und als sie die Frau erblickt habe, wieder weggekrochen sei", sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim.

Als die Beamten in die Wohnung der Frau in Floridsdorf nahe des Angelibads kamen, war von dem Tier keine Spur. Die Polizisten zogen wieder ab. Gegen 19.00 Uhr rief die Frau erneut den Notruf. Zuvor hatte sie auch ein Foto der Würgeschlange gemacht. Das dürfte die Polizisten überzeugt haben.

Sie verständigten das Wildtierservice (MA 49). Dessen Mitarbeiter befreiten den Python aus dem WC und brachten die Würgeschlange in ein Tierquartier. Der Besitzer konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden.

(APA/red.)