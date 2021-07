Exekution bei Blümel abgeschlossen: Daten geliefert

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) musste weitere Akten an den U-Ausschuss liefern. Bei "künftigen Aktenlieferungen" werde man "Lehren aus den Erkenntnissen ziehen", meinte er am Freitag.

Private Daten wurden auftragsgemäß ausgesondert und vernichtet, teilte die Präsidentschaftskanzlei mit. Man habe 26.000 elektronische und 14.000 Akten in Papierform an den U-Ausschuss geliefert, bestätigte Finanzminister Blümel.

Die zuständige Richterin am Wiener Straf-Landesgericht für Strafsachen hat die vom Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) umfassten Akten und Daten aus dem Finanzministerium am Freitag dem Ibiza-Untersuchungsausschuss übergeben. Wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen mitteilte, ist er von der Richterin darüber informiert worden. Private Daten wurden auftragsgemäß ausgesondert und vernichtet. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigte an, Lehren aus dem Vorgang zu ziehen.

Der Bundespräsident dankt der zuständigen Richterin und dem Präsidenten des Landesgerichts, Friedrich Forsthuber, sowie allen Mitwirkenden für die zügige Erledigung. Damit sei die vom VfGH beauftragte Exekution abgeschlossen, hieß es in der Aussendung der Präsidentschaftskanzlei.

Blümel: „Alles, was rechtlich möglich war, wurde geliefert"

Auch Blümel selbst bestätigte in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz die Abwicklung der Causa. "Damit endet nicht nur ein langwieriger, sondern auch ein rechtlich einzigartiger Vorgang", meinte er dazu. Insgesamt habe man 26.000 elektronische und 14.000 Akten in Papierform an den Untersuchungsausschuss geliefert. Er betonte auch:

"Es gibt keine E-Mails von mir."

"Die Unterlagen betreffen nicht meine Amtszeit."

"Das Finanzministerium hat alles, was rechtlich möglich war, vorgelegt."

„Neuland“ habe man bei der Exekution der Aktenlieferung betreten, zitierte er Bundespräsident Van der Bellen. Auch das Beweisverlangen der Opposition hätte es „in dieser Form“ noch nicht gegeben. Nicht neu war aber der Prozess der Aktenlieferung: Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten „anhand jahrelang etablierter Prozesse“ die Aktenlieferung abgewickelt - „neben ihrer ohnehin schon herausfordernden Tätigkeit im Finanzministerium“, bedankte sich Blümel. Und forderte von der Opposition erneut eine Entschuldigung, schließlich sei einigen seiner Mitarbeiter öffentlich Fehlverhalten vorgehalten worden. Dies würden sich langjährige und erfahrene Staatsdiener nicht verdienen.

Er selbst wolle sich dafür entschuldigen, sollte ein anderer Eindruck entstanden, als dass er sich - als überzeugter Demokrat und Patriot - der Verfassung verpflichtet fühle. Bei künftigen Aktenlieferungen würden jedenfalls „Lehren aus den Erkenntnissen“ gezogen. Zuletzt dankte er dem Bundespräsidenten „für die umsichtige Vorgangsweise in dieser schwierigen Situation“.

Prozess rechtlich überprüft

Außerdem hat der Finanzminister den Vorgang auch noch einmal von der Kanzlei Binder Grösswang rechtlich überprüfen und Gutachten erstellen lassen. Als Dienstgeber müsse er sich nämlich an klare gesetzliche Vorgaben halten, etwa dienstrechtlich. So sei es beispielsweise nicht erlaubt, die Postfächer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu durchsuchen. Auch könne er nicht entscheiden, was privat sei und was nicht. Eine Durchsuchung wäre so etwas wie Zensur, so Blümel. Dass jetzt zusätzliche Akten geliefert wurden, wäre darauf zurückzuführen, dass ein vom Bundespräsidenten beauftragtes Organ andere rechtliche Möglichkeiten habe als der Dienstgeber.

Zum Hintergrund

Ausgangspunkt war ein Erkenntnis des VfGH vom 3. März, in dem er dem Verlangen der Opposition auf Aktenlieferung des Finanzressorts stattgegeben hatte und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) aufforderte, u.a. die E-Mail-Postfächer der Leiterin des Beteiligungsmanagements im Finanzministerium sowie die Korrespondenzen von Ministeriumsmitarbeitern mit dem ehemaligen Öbag-Chef Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, und anderen Mitarbeitern von Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen.

Da Blümel dem nicht nachkam, hatte die Opposition die Exekution beantragt. Der VfGH folgte diesem Begehren und beauftragte Van der Bellen am 5. Mai mit der Exekution. Dazu kam es vorerst nicht, Blümel startete damals umgehend die Lieferung. Aus Sicht der Opposition war diese Lieferung allerdings unvollständig und mangelhaft, weswegen sich die Opposition neuerlich an das Staatsoberhaupt wandte und Van der Bellen das Straflandesgericht Wien mit der "Durchsetzung" des ursprünglichen VfGH-Erkenntnisses befasste.

