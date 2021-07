Gute Zeit für mittelständische Firmen

(c) imago images/osnapix (osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de)

Der Konjunkturaufschwung in Europa dürfte mittelständischen Unternehmen besonders zugute kommen. Experten erklären, worauf es bei der Titelselektion ankommt.

Wien. In der Eurozone mehren sich die Anzeichen eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Allein der deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index stieg zuletzt auf 101,8 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende 2018. UBS-Volkswirt Reinhard Cluse hält diese positive Wende diesseits des Atlantiks auch für durchaus begründet – denn die Wirtschaft in der Eurozone schrumpfte im ersten Quartal 2021 weniger stark, als zunächst befürchtet worden war. Die schrittweise Aufhebung der Lockdowns habe sich in weiterer Folge als wichtige Stütze erwiesen. Der UBS-Volkswirt hob deshalb für heuer seine Wachstumsprognose für die Eurozone auf 5,1 Prozent an.

Von solch einer Entwicklung profitieren kleine Firmen oftmals überdurchschnittlich. Sie fokussieren ihre Geschäftsmodelle meist auf unterschiedliche Nischen, in denen sie dann umso gefragter sind. Jonas Liegl, Co-Fondsmanager des Lupus Alpha Micro Champions, empfiehlt allerdings, bei solchen Titeln genau auf Wachstumsfallstricke zu achten: „Kleine Firmen verfügen in der Regel oft nur über begrenzte Ressourcen. Deren effizienter Einsatz ist umso wichtiger, damit sie gut durch die Wachstumsphase kommen.“ Investoren sollten deshalb die Bilanzen gut durchleuchten.

Viele Branchen sind vertreten

Dem Lupus-Alpha-Experten gelingt die Titelselektion durchwegs erfolgreich. Der Fonds kann sich auf fünf Jahre mit einem Plus von mehr als 200 Prozent gegenüber Mitbewerbern gut behaupten. Das Kursplus bezieht sich allerdings auf die Fonds-Anteilsklasse für Großanleger. Die Privatanleger-Tranche wurde erst im Vorjahr aufgelegt, weshalb es hierzu keine längerfristigen Daten gibt (siehe Tabelle). Aus Anlegersicht ist außerdem zu beachten, dass die Vergangenheit kein Garant für die zukünftige Entwicklung ist.

Aber zurück zur Titelauswahl: Besonders fündig wird Liegl im Technologiesektor, dieser macht gut 28 Prozent des Fondsvermögens aus. Während in den USA viele Großkonzerne Teil dieses Sektors sind, setzten sich in Europa zahlreiche kleine Konzerne mit verschiedenen Innovationen innerhalb des Technologiesektors durch – teilweise auch indirekt. So ist etwa Amadeus Fire Teil seines Portfolios. Die deutsche Firma ist Personalvermittler im kaufmännischen und im IT-Bereich.

Der Gesundheits- sowie der Industriesektor sind ebenfalls gut vertreten, etwa mit der Berliner Medios, die Arzneimittel für chronische und seltene Krankheiten entwickelt. Die österreichische Frauenthal wiederum stellt vor allem Komponenten für die europäische Nutzfahrzeugindustrie her.

Regional nimmt Deutschland mit 23 Prozent die größte Ländergewichtung ein.

Im DJE-Fonds ist die Region mit 66 Prozent sogar noch stärker vertreten. Auch Schweizer und österreichische Titel nehmen große Gewichtungen ein, etwa mit der österreichischen Softwareschmiede Fabasoft. Nebst Technologie-Investments hat Fondsmanager René Kerkhoff aber auch ein Auge auf Titel aus der Industrie und dem Einzelhandel geworfen, etwa mit dem Kochbox-Lieferanten Hellofresh. Aktien aus den letzteren beiden Sektoren hätten sich zuletzt besonders gut entwickelt, verweist Kerkhoff auf die jüngsten Werttreiber seines Fonds.

Boom bei Renovierungen

Im Squad European Convictions entfällt mehr als ein Drittel auf Frankreich, etwa mit Vétoquinol. Die Firma ist auf die Forschung und Herstellung von Tierarzneimitteln spezialisiert. Mit einem Investment in den Heimwerkermarkt Hornbach setzt der Fonds auch auf die stark gestiegene Renovierungstätigkeit. Viele Menschen verbringen trotz der Öffnungsschritte weiterhin mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und gestalten sie um.

Weil für alle drei Fonds auch Europa-Investments außerhalb der Eurozone infrage kommen, müssen Anleger neben dem Kurs- auch das Währungsrisiko beachten. Sollte sich zudem die Covid-Delta-Variante verstärkt ausbreiten, sind neue Lockdowns nicht ausgeschlossen. Das könnte kleinere Firmen härter treffen.

