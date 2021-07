Das frühere Novomatic Forum und jede Menge Zores

Das Art-Déco-Juwel gegenüber der Sezession wurde Anfang des Jahres an einen jungen Immobilienentwickler verkauft. Jetzt gibt es Probleme mit dem Denkmalschutz. Und Fragen rund um den Konkurs eines kleinen Wiener Planungsunternehmens.

Das Leben pulsiert wieder in der Friedrichstraße 7. Im Mai hat ja Gastronom Martin Ho dort, im ehemaligen Novomatic Forum am Wiener Naschmarkt, sein neues „404 – Don't ask why“ eröffnet. Und seitdem die Covid-Maßnahmen gelockert wurden und das Wetter auch mitspielt, ist die großzügige Terrasse zum beliebten Treffpunkt geworden. Ob dort irgendjemand ahnt, dass es im Hintergrund eine Reihe betrüblicher Ereignisse gibt?