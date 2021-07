Verhaltensforschung zu Vertrauensfragen

Wie funktionieren Märkte, auf denen man die Leistung nicht kontrollieren kann? Innsbrucker Forscher untersuchen in Experimenten, was sich rund um Reparaturen abspielt. Oder in der Wissenschaft selbst.

So manches begann an einem Taxistand. Im Juli 2010 und im März 2012 baten Innsbrucker Forscher rund um den gebürtigen Griechen Lukas Belafoutas fünf Männer, in ein Taxi zu steigen und sich durch Athen fahren zu lassen. Das taten diese, insgesamt 348 Mal – und bezahlten für 4400 zurückgelegte Kilometer 4347 Euro. Dabei zeigte sich jedoch: Die Rechnung der Ortskundigen war niedriger als jene nicht ortskundiger Ausländer. Rund ein Viertel der Taxler nutzte deren Informationsnachteil offenbar aus.