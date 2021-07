Bei der Kulturpolitik der Zukunft sollen alle mitreden

Statt der erwarteten Strategie hat Staatssekretärin Andrea Mayer nur einen „Dialogprozess" ab Herbst angekündigt.

Gewöhnlich werden dort die Kulissen für Theater gebaut. Am Freitag aber hat in derHalle am Gelände des Arsenals Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer die „erste Kunst- und Kulturstrategie des Bundes“ vorgestellt. In der Pandemie sei klar geworden, wie verletzlich, aber auch wichtig die Kultur für uns alle sei. 221 Millionen Euro habe es in den vergangenen Monaten zusätzlich zum regulären Budget für spezielle Maßnahmen gegeben, um die kulturelle Vielfalt zu erhalten und zu „schützen“.

Weitere 20 Millionen seien im „Neustartpaket“ für „Übergangsprojekte“ beschlossen. Jetzt aber gehe es um den Blick in die Zukunft – und das Schlüsselwort ist dabei „gemeinsam“: In drei Phasen soll ein offener „Dialogprozess“ entstehen, bei dem alle Akteure der Kulturbereiche aufgefordert sind, gemeinsam über Visionen nachzudenken. „Teil haben, teil nehmen, teil werden“ lautet das Motto. Bis Herbst kann jeder Ideen und Vorschläge unter https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/Strategie-Kunst-Kultur.html einbringen. Damit soll „das Klima der Kooperation gestärkt“ werden – wenn das mal nur nicht ein frommer Wunsch bleibt!

Budgeterhöhung bleibt offen

Ab Herbst bis Ende des Jahres werden die Themen und Vorstellungen dann aufbereitet und „Dialoggruppen“ geplant – ob diese spartenspezifisch oder bunt gemischt besetzt werden, ist noch nicht entschieden. In Phase drei nächstes Jahr werden die Ergebnisse in österreichweiten Gesprächen öffentlich präsentiert und „Umsetzungen eingeleitet“, wie es im Papier heißt. Wird es für die vorgeschlagenen, neuen Projekte Budgeterhöhungen geben? „Wir werden sehen“, ist die ausweichende Antwort.

Auf jeden Fall aber sollen aus dem Prozess informative Erkenntnisse gezogen werden: „Wir wollen wissen, was bewegt“, fasst es Mayer zusammen. Sie erwartet Projekte zur Digitalisierung, zu ökologischen Themen, Kulturvermittlung und fairen Arbeitsbedingungen.

Spannender sind andere Fragen: Wo gibt es dringenden Erneuerungsbedarf, welche Bereiche müssen ausgebaut werden, wo besteht ein zentraler Mangel? Eines ist jetzt schon sicher: Dringend notwendig ist die Förderung internationaler Vernetzungen in der Kultur.

Wird 2022 vielleicht endlich das schon so oft geplante, zentrale Förderinstitut für Auslandsprojekte der Bildenden Kunst kommen? Jetzt jedenfalls sind erst einmal alle gefragt: „Schenken Sie uns Ihre Zeit und Ihre Energie“, lautet Mayers vage Aufforderung.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2021)