Roter Machtkampf: Kickl und Mitterlehner in der SPÖ

Der Streit zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eskaliert.

Wien. Zwei Monate ist es her, dass der burgenländische Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil, seinen Rückzug aus der Bundespolitik angekündigt hat, mit dem Argument, er wolle zu einer Beruhigung der Konflikte in der Bundespartei beitragen. Wirklich funktioniert hat das nicht, im Gegenteil: Der Konflikt zwischen dem burgenländischen Landesparteiobmann und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner eskaliert jetzt erst richtig.



Erst hatte Doskozil Rendi-Wagner mit dem glücklosen früheren ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner verglichen, am Freitag kam die Retourkutsche: Rendi-Wagner warf Doskozil einen „hinkenden Vergleich“ vor und setzte ihn mit Herbert Kickl gleich. Offenbar wolle Doskozil den nunmehrigen FPÖ-Chef imitieren, der gegen seinen Vorgänger, Norbert Hofer, „gemobbt hat“: „Er verkennt aber, dass ich nicht Norbert Hofer bin und dieser destruktiven Art keinen Millimeter weichen werde.“

Konflikt schwelt schon länger

Der Konflikt an der Parteispitze schwelt schon länger, negative Kommentare Doskozils über die Parteichefin gab es von Anfang an. Dahinter stecken nicht nur persönliche, sondern auch inhaltliche Auffassungsunterschiede. Die burgenländische SPÖ steht für einen restriktiven Kurs in Migrationsfragen, der in vielen Punkten die Linie der Bundespartei konterkariert. Daran ändert auch nichts, dass Hans Peter Doskozil gemeinsam mit dem Kärntner Landeshauptmann, Peter Kaiser, die Position der SPÖ zu Migrationsthemen festlegen durfte.



Es war das schwache Abschneiden von Rendi-Wagner beim Parteitag vor zwei Wochen, das jetzt zur Eskalation beitrug. Während viele SPÖ-Politiker Kritik an jenen Delegierten übten, die Rendi-Wagner gestrichen hatten, empfahl Doskozil Selbstreflexion, um zu erforschen, wie es zu dem schlechten Ergebnis kam. Das hatte Rendi-Wagner noch nicht kommentiert, der Mitterlehner-Vergleich war ihr dann aber zu viel. „Es ist sehr schade, dass das passiert“, so die SPÖ-Chefin. Sie habe Doskozil eigentlich „als einstigen Hoffnungsträger in unserer Partei gesehen“. Jetzt aber schade er den Zielen dieser „stolzen Bewegung“. Grundsätzlich sei die SPÖ auch nicht mit der Volkspartei vergleichbar, warf Rendi-Wagner Doskozil vor. Das werde auch niemals so sein. Die SPÖ stehe für ein anderes Menschenbild, allein daher hinke Doskozils Vergleich.



Der Landesparteichef ließ die Kritik nicht lang auf sich sitzen und betonte, er werde vom Grundsatz „Sagen, was ist“ nicht abrücken. „Es gäbe in Österreich für eine intakte Sozialdemokratie derzeit genug Themen, um die man sich kümmern müsste. Von den wirtschaftspolitischen Folgen der Coronakrise bis zur Arbeitslosigkeit. Wenn es der Parteivorsitzenden wichtiger ist, sich weiter mit der Suche nach Schuldigen für ihr Abstimmungsergebnis beim Parteitag zu beschäftigen, ist ihr das unbenommen.“ Die Menschen würden sich aber von der SPÖ etwas anderes erwarten als den Austausch persönlicher Befindlichkeiten, so Doskozil.

Diskussionskultur eingefordert

Er habe nach dem Parteitag zu einer Selbstreflexion aufgerufen und vor eine Personaldiskussion ausdrücklich gewarnt: „Zur Selbstreflexion gehört freilich auch, dass man ehrlich analysiert, was der Status der Partei ist. So viel Diskussionskultur muss gerade in der SPÖ möglich sein.“

Was in der Auseinandersetzung tatsächlich untergeht, sind sachpolitische Initiativen der SPÖ. So wollte Rendi-Wagner am Freitag eigentlich das Modell der SPÖ einer Vier-Tage-Woche als Ausweg aus der Arbeitsmarktkrise vorstellen. Dieses sieht eine freiwillige Arbeitszeitverkürzung mit geringem Einkommensverlust vor: Demnach würden Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit um 20 Prozent reduzieren, zehn Prozent würden über eine staatliche Förderung finanziert und jeweils fünf Prozent von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Für die Vier-Tage-Woche gäbe es also 95 Prozent des bisherigen Gehalts. Die Wirtschaftskammer lehnt das ab: Angesichts des Fachkräftemangels gehe die Idee völlig an der Realität vorbei, so Generalsekretär Karlheinz Kopf.