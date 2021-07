Joe Biden: Der kriegsmüde Präsident gibt endgültig w. o.

Joe Biden erklärte das Ende des längsten US-Kriegs der Geschichte. Er war seit Langem ein Skeptiker.

Wien/Washington. Joe Biden war als Vizepräsident Barack Obamas noch nicht angelobt, als der langjährige Senator und außenpolitische Veteran 2009 nach Kabul flog, um Hamid Karzai ins Gewissen zu reden. Er möge doch seine Aufgabe als Staatschef wahrnehmen und die grassierende Korruption im Land bekämpfen, appellierte er an den afghanischen Präsidenten.



Karzais Bruder war in Washington wegen dubioser Geschäfte in Verruf geraten, was der Angelegenheit eine gewisse Pikanterie verlieh. Das Gespräch mit Hamid Karzai ging jäh zu Ende, als Biden die Serviette auf den Boden warf und das Essen abrupt endete.