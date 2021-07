Deutsche Wirtschaft fordert Konzept zur Lockdown-Vermeidung

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder leicht. "Inzidenz allein darf bei einer hohen Impfquote in Deutschland nicht mehr das Maß aller Dinge sein“, fordert der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Joachim Lang.

Die deutsche Wirtschaft fordert von Bund und Ländern ein Konzept zur Vermeidung eines neuen Lockdowns trotz steigender Corona-Zahlen. "In den kommenden Monaten wird es weiterhin darum gehen, das Leben mit Corona zu organisieren", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger dem "Handelsblatt". Denn es sei klar, dass das Virus nicht gänzlich verschwinden werde.

DIHK-Präsident Peter Adrian sagte der Zeitung, man müsse sich nun "viel stärker auf wissenschaftliche Daten und belastbare Erkenntnisse aus dem betrieblichen Alltag" stützen, um "pauschale Schließungen mit ihren oft gravierenden Folgewirkungen zu vermeiden". Der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Joachim Lang, forderte ähnlich: "Die Inzidenz allein darf bei einer hohen Impfquote in Deutschland nicht mehr das Maß aller Dinge sein."

Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges vom Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), betonte, wenn eine relevante Impfquote erreicht werde, dann dürfe es keine Einschränkungen wie eine Masken- oder Testpflicht für Geimpfte mehr geben. "Unsere Branche wird einen weiteren Lockdown nicht mehr akzeptieren." Ihr Kollege vom Handelsverband HDE, Stefan Genth, mahnte: "Dieser Sommer darf nicht ungenutzt verstreichen." Der Präsident des Deutschen Tourismusverbands, Reinhard Meyer, sagte: "Auch Impfen im Urlaub muss möglich sein."

Inzidenz steigt wieder leicht an

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 952 neue Positiv-Tests. Das sind 281 mehr als am Samstag vor einer Woche, als 671 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 5,8 von 5,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 35 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.225. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,73 Millionen Corona-Tests positiv aus.

(APA/DPA)