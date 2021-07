Über fünf Millionen Österreicher zumindest einmal geimpft

Mehr als fünf Millionen Österreicher wurden bereits mindestens einmal geimpft. Damit liegt man hinter den Zielsetzungen der Regierung. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter leicht an.

Mehr als fünf Millionen Österreicher - genau 5.005.125 oder 56 Prozent der Bevölkerung - haben nach den Daten des E-Impfpasses bis Freitag, 24.00 Uhr, zumindest eine Corona-Teilimpfung erhalten. Damit wurde das Ziel von fünf Millionen Geimpften bis Ende Juni um neun Tage verfehlt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte Anfang April versichert, dass alle Impfwilligen bis Ende Juni den Erststich erhalten, Anfang Juni wurde das Ziel nach unten revidiert. Bei den Zahlen der Neuinfektionen zeigt sich wieder ein leichter Aufwärtstrend. Die Zahl der Hospitalisierungen blieb im Vergleich zu Freitag gleich.

Am Freitag kamen 83.139 Impfungen hinzu. 3.662.891 oder 41 Prozent der Österreicher haben beide Teilimpfungen erhalten, angesichts der deutlich ansteckenderen Delta-Variante ein entscheidender Wert. Gegen die Delta-Variante schützt nur eine Vollimmunisierung ausreichend.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zeigte sich trotz der Zielverfehlung erfreut: "Das ist eine unglaubliche Leistung und zeigt, was wir im Kampf gegen die Pandemie gemeinsam alles erreichen können." Auch er wies auf die Wichtigkeit der Vollimmunisierung hin: "Um uns allen bestmöglichen Schutz vor neuen Virusvarianten bieten zu können, ist es besonders wichtig, dass alle möglichst bald ihre Impfserie abschließen. Die aktuellen Daten und Forschungsergebnisse zeigen uns, dass sich dadurch die Schutzwirkung vor der Deltavariante besonders stark erhöht."

Mückstein appellierte: "Wenn Sie noch keine Impfung erhalten haben, dann nutzen Sie bitte jetzt dieses einfache und vielfältige Angebot. Nutzen wir gemeinsam den Sommer, um uns bestmöglich für den Herbst vorzubereiten."

Am höchsten ist die Erst-Durchimpfungsrate im Burgenland mit 62 Prozent. In Niederösterreich sind 59,6 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Tirol 56,4 Prozent. Nach der Steiermark (56 Prozent), Vorarlberg (55,9 Prozent), Kärnten (53,6 Prozent), Wien (53,4 Prozent) und Salzburg (52,7 Prozent) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 52 Prozent.

Infektionszahlen mit steigender Tendenz

Die Infektionszahlen blieben auf niedrigem Niveau, aber weiterhin mit steigender Tendenz. In den vergangenen 24 Stunden kamen nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium 133 weitere Infektionen hinzu, deutlich mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage von 113 Fällen. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 8,9 Fälle auf 100.000 Einwohner, mit ebenfalls steigender Tendenz. Am Freitag lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 8,4.

Die Zahl der aktiven Fälle stieg gegenüber Freitag um 37 auf 1916. Seit Beginn der Pandemie in Österreich sind 638.814 Menschen von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 95 Genesene hinzu. Ein Mensch starb seit Freitag an oder mit Covid-19, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich zwei. In den vergangenen sieben Tagen wurden 14 Todesfälle registriert, seit Ausbruch hat die Covid-19-Pandemie 10.723 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 120 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Im Krankenhaus lagen am Samstag 105 Personen, um vier weniger als am Freitag. 43 Patienten wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl veränderte sich seit Freitag nicht, innerhalb einer Woche ging die Zahl der Intensivpatienten um drei zurück.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 559.946 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 69.977 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 73.749.739 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 0,2 Prozent.

Die meisten Neuinfektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden in Wien mit 74, gefolgt von Niederösterreich und Tirol mit je 18. In Oberösterreich wurden 16 weitere Infektionen verzeichnet, in der Steiermark zehn, in Vorarlberg sieben und im Burgenland eine. In Salzburg wurde die Zahl nach einer Datenbereinigung um acht nach unten korrigiert, in Kärnten waren es nach einer Datenbereinigung um drei weniger als am Freitag.

