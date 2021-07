Tor! Aber die Katalanen jubeln nicht für Spanien  

Am Dienstag spielte Spanien gegen Italien im Halbfinale. Wie verbringt man den Abend wohl in Gràcia, dem vermutlich anti-spanischten Viertel von Barcelona?

Europa: In den Lokalen des Viertels Gràcia in Barcelona verfolgten nur wenige das EM-Halbfinale. Wenn doch, waren es Italiener oder Touristen.

Als Spanien am Dienstag im Halbfinale spielte, wollte ich das Spiel in einer Bastion der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung schauen. Ich wählte das vermutlich anti-spanischste Viertel von Barcelona, Gràcia. Hier hatten sich die Separatisten 2017 besonders für das verbotene Unabhängigkeitsreferendum ins Zeug gelegt: Um der Polizei nicht die Schlüssel zum Wahllokal aushändigen zu müssen, veranstalteten sie in der Volksschule „Reina Violant“ Chorproben, Yoga-Stunden, Paella-Essen sowie Turniere in den Disziplinen Tischtennis und Bau von Menschentürmen. Nach dem Kappen des Kommunikationszentrums der Regionalregierung wechselten sie auf einen Whatsapp-Informationsdienst, nach dessen Sperre auf eine deutsche Handynummer mit dem Codewort „Democràcia“.

Am Dienstag war die Stimmung deutlich entspannter. Die Madrider Linksregierung hatte einen Dialog mit Katalonien eingeleitet und die eingesperrten separatistischen Politiker begnadigt. Auch so hing von Gràcias schwindelschmalen Balkonen noch die Forderung „Llibertat presos polítics“. Ausnahmslos katalanische Fahnen, aber nicht arg viele. Auf dem haushoch eingezäunten Minifußballplatz der „Reina Violant“ spritzten sich Buben mit einem Schlauch ab.