Slowenen stimmen über umstrittenes Wassergesetz ab

Bei der Volksabstimmung wird über das Inkrafttreten einer Novelle zum Wassergesetz abgestimmt. Stein des Anstoßes sind neue Regeln für den Bau an der Küste sowie an See- und Flussufern.

In Slowenien wird am heutigen Sonntag bei einem Referendum über ein umstrittenes Wassergesetz abgestimmt, das laut Kritikern die Verbauung und Privatisierung der Küste sowie der See- und Flussufern liberalisiert. Bei der frühzeitigen Stimmabgabe zeichnete sich eine große Wählermobilisierung ab. Gleichzeitig mehrten sich Berichte über Manipulation und Wählerunterdrückung. Die Wahllokale sind von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Bei der Volksabstimmung wird über das Inkrafttreten einer Novelle zum Wassergesetz abgestimmt, die im März im Parlament von der Regierungskoalition verabschiedet wurde. Stein des Anstoßes sind die neuen Regeln für den Bau an der Küste sowie an See- und Flussufern. Laut den Kritikern liberalisiert das neue Gesetz die Errichtung von öffentlichen Anlagen und Freizeitanlagen in Wassernähe. Es wird befürchtet, dass dies zu einer Überentwicklung mit negativen Auswirkungen auch auf das Grundwasser führen könnte. Außerdem gibt es Bedenken, dass der freie Zugang zu den Ufern behindert werden könnte. In der Referendumskampagne wurde der Wörthersee als Beispiel für weitgehend verbaute und privatisierte Uferstreifen genannt.

Politische Beobachter gehen davon aus, dass die Slowenen das Votum auch zu einer Abrechnung mit der umstrittenen Politik von Regierungschef Janez Jansa nützen könnten. Nach den Anti-Regierungs-Protesten, die seit Jansas Amtsantritt im März 2020 andauern, bietet sich den Bürgern nun die Gelegenheit, der Regierung eine Botschaft zu schicken. Der rechtskonservative Premier steht wegen Gefährdung der Demokratie und des Rechtsstaats sowie wegen Missmanagement der Corona-Pandemie unter Kritik.

Vorwürfe über Manipulation

Das Referendum wurde von mehreren NGOs erzwungen, die dafür über 50.000 beglaubigte Wählerunterschriften sammelten. Gegen die neue Regelung stemmen sich neben den Umweltschützern auch zahlreiche Experten aus verschiedenen Bereichen. Die gesamte Mitte-Links-Opposition unterstützt ebenfalls die Bemühungen, die Novelle zu kippen. Damit das Inkrafttreten der Wassergesetzes verhindert wird, muss ein Ablehnungsquorum erreicht werden. Die Nein-Stimmen müssen mindestens ein Fünftel aller Stimmberechtigten ausmachen, was rund 340.000 Stimmen sind.

Diese Hürde gilt angesichts des traditionell eher mäßigen Interesses der Slowenen an Volksabstimmungen als hoch. Dazu kommt, dass die Abstimmung mitten in die Urlaubszeit fällt. Die bisherige Mobilisierung der Wähler, die bei der frühzeitigen Stimmabgabe einen Beteiligungsrekord gebrochen haben, gilt deswegen als überraschend. Vor dem heutigen Sonntag haben bereits fünf Prozent von rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Vor dem Referendum gab es vermehrt Berichte über Schwierigkeiten, die laut Kritikern auf Wählerunterdrückung hinweisen. Dieser Vorwurf wurde schon bei der Festlegung des Referendumstermins erhoben. Die Abstimmung hätte ursprünglich schon am 4. Juli stattfinden sollen, die Regierungskoalition hatte sie aber nach hinten - mitten in die Urlaubszeit - verschoben. Darüber hinaus gab es Probleme bei der Briefwahl, Verwirrung über Wahllokale für frühzeitige Stimmabgabe, technische Fehler an der Internetseite der öffentliche Verwaltung sowie Vorwürfe über mangelhafte Informierung der Wähler.

Der Regierungschef drückte seinerseits Sorge über mögliche Irregularitäten bei der frühzeitigen Abstimmung aus. "Ich hoffe, dass alle Wahlkommissionen die Sicherheit und Unantastbarkeit von vorzeitigen Stimmzetteln sicherstellen, bevor sie am Sonntag gezählt werden", twitterte Jansa. Beobachter deuten das als Ankündigung, dass Jansa ein für ihn ungünstiges Ergebnis anzweifeln könnte. Wie das Nachrichtenportal N1 berichtete, wäre es nicht das erste Mal, dass Jansa Wahlresultate problematisieren würde.

In seiner Zeit in der Opposition nützte der rechtskonservative Politiker die Volksabstimmungen als ein Mittel zur Destabilisierung der Regierung. Beim Superreferendumstag im Jahr 2011, als gleich über drei Gesetze abgestimmt wurde, rechnete er als Oppositionsführer damit, dass die Mitte-Links-Regierung des damaligen Premiers Borut Pahor nach der erwarteten dreifachen Ohrfeige der Bürger zurücktrete. Alles andere wäre "eine Verhöhnung der Wähler", sagte Jansa vor zehn Jahren. Als Regierungschef ist er heute einer anderen Meinung: "Über die Regierung wird nicht bei diesem Referendum entschieden, sondern bei den Wahlen", twitterte er.

(APA)