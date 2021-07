Exekution von VfGH–Erkenntnissen: Es braucht neue Gesetze

(c) imago images/CHROMORANGE (Ernst Weingartner via www.imago-images.de)

Gemessen an den Standards, die sonst für Exekutionen gelten, dürfte das VfGH-Erkenntnis von keinem Gericht vollstreckt werden.

Wien/Innsbruck. Die in der Vorwoche zu Ende gegangene „Exekutionsführung“ gegen Finanzminister Gernot Blümel erregt große Aufmerksamkeit. Von einem noch nie dagewesenen Vorgang war die Rede. Das stimmt, hat aber auch damit zu tun, dass die „geschuldete Leistung“, nämlich die Herausgabe von Aktenmaterial an einen Untersuchungsausschuss, überhaupt erst seit wenigen Jahren, nämlich seit der Reform der Untersuchungsausschüsse im Jahre 2014, exequiert werden kann.



Der Verfassungsgesetzgeber hat leider kein großes Augenmerk darauf gelegt, ein Verfahren zu garantieren, in dem ein klar definierter Exekutionstitel von einem Gericht oder einer Behörde vollstreckt werden kann, sondern beließ es bei der altehrwürdigen Regelung des Art. 146 Abs. 2 der Bundesverfassung, wonach die Exekution der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) grundsätzlich dem Bundespräsidenten obliegt. Dieser kann nach seinem Ermessen Gerichte oder Verwaltungsbehörden mit der Vollstreckung beauftragen, die bei der Exekutionsführung seinen Weisungen unterliegen.

Dieses verfassungsgerichtliche „Exekutionsrecht“, für das es keine weiteren, ausführenden Normen gibt, steht im Gegensatz zu den detailreichen Bestimmungen der Exekutionsordnung (EO), die sonst auf die gerichtliche Vollstreckung anzuwenden ist.