Der politische Fußball rollt hinter der Torlinie

Politik hat im Sport nichts verloren. Warum aber halten Verbände wie die Uefa dann bei Autokraten und in Kriegsregionen Hof und wieso werden Regenbogen-Aktionen untersagt?

Die EM 2020 ist noch nicht einmal Geschichte und das Endspiel Italien gegen England noch gar nicht angepfiffen, da sprach Uefa-Präsident Aleksander Čeferin schon Klartext. Der Slowene, 53, ist gegen eine weitere Europameisterschaft in mehreren Städten verteilt über den Kontinent. „Ich glaube nicht, dass wir das nochmal machen“, sagte er der BBC vor dem Finale in Wembley. Ich denke, es ist zu herausfordernd und nicht korrekt, dass zum Beispiel manche Teams mehr als 10.000 Kilometer reisen müssen und andere nur 1000.“ Das sei auch nicht fair für die Fans, einige „mussten in Rom sein und ein paar Tage später in Baku“.