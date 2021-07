"The Nest": Schauriger Ehekollaps im Luxus-Landhaus

Low angle of relaxed female sitting on bed with popcorn and enjoying interesting movie in headphones on netbook at home

Stimmungsvoll und brillant gespielt: In „The Nest“ zerfällt eine Familie an Hybris und alten Geschlechterrollen.

Eigentlich ist „The Nest“ mehr ein Katastrophenfilm als ein Familiendrama. Es fehlen zwar Unwetter, Kriegsgeheul oder Turbinenausfall, aber bis zum Kollaps ist die Erzählung dem genretypischen Ablauf aus sich mehrenden Ahnungen unterworfen, die allmählich schreckliche Gewissheiten werden. Schon anfangs, wenn Rory (glanzvoll: Jude Law) seiner Frau, Allison (beachtlich: Carrie Cohn), eröffnet, er wolle mit ihr und den Kindern in sein altes Heimatland zurücksiedeln, wirken sein Tatendrang und Optimismus manisch, übergriffig. Der Familie geht es gut in der amerikanischen Vorstadt, sie wohnen weder luxuriös noch bescheiden, gehören zum gehobenen Mittelstand. Dennoch drängt es den statusbesessenen Börsenmakler, der in den Staaten reich wurde, zurück auf die Insel. Seine Gattin – wir schreiben die 1980er-Jahre – hat weder Arbeit noch eigenes Konto. Obwohl sie jammert und Skepsis zeigt, bleibt ihr nichts anderes übrig als mitzukommen.



An den misstrauischen Augen der Ehefrau ahnt man bereits die Hybris des Emporkömmlings. Regisseur und Drehbuchautor Sean Durkin rechnet nicht zufällig den Horrorfilm „Rosemary's Baby“ zu seinen Lieblingsfilmen, in dem eine entmündigte Hausfrau von ihrem erfolgsversessenen Mann in die Arme von Teufelsanbetern getrieben wird. Ähnlich wie Polanski stellt Durkin zuerst Vertrauen in die veränderte Lebensumgebung seiner Heldin her. In England bezieht die Familie ein pompöses Landhaus. Die Kinder kommen auf die beste Schule, die Eltern sind auf jedem Fest die exotischen Ehrengäste von Übersee. Indes lenkt sich die Ehefrau von ihren Zweifeln mit einem neu erworbenen Pferd edelster Rasse ab.