Deutschlands grüner Unilateralismus nutzlos

Das Klimaproblem ist ein ernsthaftes Problem für die Menschheit. Doch einseitige Aktionen führen zu einer Selbstkasteiung.

Deutschland hat bereits eines der ambitioniertesten Klimaprogramme der ganzen Welt – nun will es sich mit noch weiter verschärften Zielvorgaben an die Spitze setzen. Dazu legte die Regierung zuletzt einen Gesetzesentwurf vor, demgemäß der CO2-Ausstoß gegenüber dem Referenzjahr des Pariser Klimaabkommens, also dem Jahr 1990, bis zum Jahr 2030 um 65 und bis zum Jahr 2040 um 88 Prozent reduziert werden soll. Die vollständige Klimaneutralität soll bis 2045 erreicht werden.



Dieses Programm bettet sich in den Green Deal der EU ein, der bis 2030 eine Reduktion um 55 Prozent und bis 2050 die vollständige Klimaneutralität vorsieht. Denn Deutschland hatte sich auch in den vergangenen Jahren stets bereit erklärt, einen überproportionalen Anteil an den Reduktionsbemühungen zu tragen. Deutschlands Entscheidung ist dabei aus einer Verantwortung für die Stabilität des Weltklimas entstanden und getragen von der grünen Bewegung, die in Deutschland ihren politischen Ursprung hatte und hier stärker ist als irgendwo sonst auf der Welt.