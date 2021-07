Nationalbank erhöht Inflationsprognose auf 2,2 Prozent

Der Hauptgrund für den Anstieg ist die Verteuerung von Erdölprodukten.

In ihrer aktuellen Inflationsprognose erwartet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für Österreich im Jahr 2021 eine am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate von 2,2 Prozent und damit eine um 0,2 Prozentpunkte höhere Teuerung als in der Projektion vom Juni 2021. Der Hauptgrund für den Anstieg ist die Verteuerung von Erdölprodukten. In den Jahren 2022 und 2023 werde sich die Inflationsrate auf 2,0 Prozent und 1,8 Prozent verringern. Die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflationsrate steigt von 1,9 Prozent im Jahr 2021 auf jeweils 2,1 Prozent in den Jahren 2022 und 2023 an, da mit dem Auslaufen der Lockdown-Maßnahmen eine kräftige wirtschaftliche Erholung erwartet werde, so die OeNB am Montag.

In der Folge entspanne sich auch die schwierige Arbeitsmarktlage, wodurch das Lohnstückkostenwachstum ansteigt. In ihrer Prognose geht die OeNB davon aus, dass die Preise von energetischen und nichtenergetischen Rohstoffen entsprechend den Terminnotierungen wieder sinken werden. Die in den letzten Monaten stark gestiegenen Material- und Rohstoffkosten sollten sich deshalb nur vorübergehend auf die Endverbraucherpreise übertragen, wobei die Kostenüberwälzung in erster Linie im Energiesektor erfolgt.

Die österreichische HVPI-Inflationsrate ist von 1,1 Prozent im Jänner 2021 auf 3,0 Prozent im Mai 2021 angestiegen. Im Juni 2021 ging die HVPI-Inflationsrate laut Schnellschätzung von Statistik Austria auf 2,8 Prozent zurück. Die bis Mai 2021 vorliegenden Detailergebnisse zeigen, dass für den seit Jahresbeginn beobachteten Inflationsanstieg zu zwei Drittel die Energiepreise verantwortlich waren, da die Rohölpreise nach einem Preisverfall im Jahr 2020 in den letzten Monaten stark zulegten. Auch die Nahrungsmittelpreise stiegen zuletzt sprunghaft an und erklären ein Fünftel des Inflationsanstiegs.

(APA)