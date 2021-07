Youtube Shorts: TikTok-Konkurrent startet in Österreich

Nach über einem Jahr startet ab 14. Juli das TikTok-Pendant „Youtube Shorts“ auf Googles Videoplattform. Um den Erfolg zu garantieren, wurde ein Fonds in Höhe von 100 Millionen Dollar eingerichtet.

Wer Videoinhalte sucht, egal zu welchem Thema, wendet sich dabei der ungeschlagenen Plattform Youtube zu. Von "Charlie bit my Finger" bis hin zu aufwändigen Tutorials bietet der Videodienst alles was das Herz begehrt. Doch in einem Bereich gab es eine Lücke, die der chinesische Anbieter TikTok hervorragend für sich nutzte. Kurzvideos. Kurze Videoclips, die einfach und schnell hochgeladen werden können. Besonders bei der jüngeren Zielgruppe ein Hit. Das will man bei Youtube so nicht stehen lassen. Ein TikTok-Pendant, das ab sofort in mehr als 100 Ländern verfügbar ist.

Über den Namen kann man freilich streiten, denn TikTok geht weitaus leichter von den Lippen als "Youtube Shorts". Die Nutzung ist denkbar einfach: Jeder kann nun auf YouTube kurze Videos erstellen – und das nur mit dem Mobiltelefon und der Youtube-App. Außerdem können die Nutzer auf das gesamte Youtube Music Portfolio greifen, ohne Urheberrechtsverletzungen befürchten zu müssen. Außerdem soll es zu einem späteren Zeitpunkt auch möglich sein, eigene Remixes für die Videos zu erstellen.

Die Videos sind auf 60 Sekunden limitiert und können direkt in der Youtube-App editiert, mit Musik unterlegt und zusätzlich mit Filtern aufgehübscht über den Äther gejagt werden. Eine eigene App ist derzeit offenbar nicht geplant. Außerdem wird in den Shorts jedes Video angezeigt, das vor allem den Zeitparameter (nicht mehr als 60 Sekunden) erfüllt.

Seit über einem Jahr ist der Shorts-Player in 26 Ländern erhältlich. Mehr als 6,5 Milliarden tägliche Aufrufe erreichte das neue Service vereits. Damit es noch mehr werden, hat Google einen Fonds in Höhe von 100 Millionen Dollar eingerichtet. Jene mit den meisten Klicks und Engagement werden direkt von Youtube ausgewählt. Wie hoch die Auszahlungen sein werden, will das Unternehmen beim offiziellen Start bekanntgeben.

Ab dem 14. Juli ist die Beta-Version offiziell in Österreich erhältlich.

(bagre)