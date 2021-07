Deep Dive: Tiefster Pool der Welt eröffnet in Dubai

Drucken

Hauptbild • Das Deep Dive Dubai findet sich nun im Guinness Buch der Rekorde. • (c) via REUTERS (DEEP DIVE DUBAI)

Das Emirat Dubai ist um einen Superlativ reicher. In einem 60 Meter tiefen Pool kann man nun eine riesige Unterwasserwelt erkunden.

Dubai ist um eine Attraktion reicher. Mit einer Tiefe von 60 Metern und einem Wasservolumen, das sechs olympischen Schwimmbädern entspricht, wurde nun der tiefste Swimmingpool der Welt in Dubai eröffnet. Damit wurde auch der Rekord des bisherigen tiefsten Pools der Welt, dem Deepspot in Polen mit 45 Metern, gebrochen.

Deep Dive Dubai sorgt in Dubai erneut für einen Superlativ. (c) via REUTERS (DEEP DIVE DUBAI)

Deep Dive Dubai heißt der Pool, der eine riesige Unterwasserwelt mit verlassenen Häusern und verschiedenen Themengebieten umfasst. Hier kann man unter Wasser nicht nur Schach spielen, sondern auch einen Einkaufswagen vor sich herschieben oder eine Bibliothek erkunden. Gleichzeitig ist der Pool auch ein Unterwasser-Filmstudio mit 56 Kameras, Lichtanlage, Soundsystem und einem Schneideraum.

Wer unter Wasser schon immer einmal einkaufen gehen wollte, kommt hier auf seine Kosten. (c) APA/AFP/GIUSEPPE CACACE (GIUSEPPE CACACE)

Die Attraktion in Dubai richtet sich an erfahrene Taucher, aber auch an Familien, die Einsteigerkurse belegen können. Wer nicht in die Tiefen des Pools vordringen will, der kann von einem Restaurant aus den Tauchern zusehen, wie sie die Unterwasserwelt erkunden.

Auch Schach spielen ist in Dubai unter Wasser möglich. (c) APA/AFP/GIUSEPPE CACACE (GIUSEPPE CACACE)

Eine weitere Attraktion Dubais - den Burj Khalifa, mit 828 Metern Höhe das höchste Gebäude der Welt - sollte man nach einem Tauchtrip übrigens nicht besuchen. Nach einem Tauchgang wird empfohlen, 18 bis 24 Stunden zu warten, bis man sich in eine Höhe von über 300 Metern begibt.

Deep Dive Dubai richtet sich nicht nur an erfahrene Taucher. (c) via REUTERS (DEEP DIVE DUBAI/JESPER KJOLLER)

(chrile)