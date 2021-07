Messeveranstalter Gerd Hoffmann verstorben

Gerd A. Hoffmann hat mit Fachmessen wie VieVinum oder Art&Antique große Erfolge gefeiert.

Der österreichische Messeveranstalter Gerd A. Hoffmann ist tot. Er starb am vergangenen Freitag (9. Juli) im 81. Lebensjahr an einem Krebsleiden, teilte das von ihm gegründete Messeunternehmen M.A.C. Hoffmann & Co am Montag in einer Aussendung mit. Hoffmann hat mit Fachmessen wie VieVinum oder Art&Antique große Erfolge gefeiert. Im Laufe seiner Karriere hat er sich besonders in den Bereichen Kunst, Design, Schmuck und Wein engagiert.

In jungen Jahren war Hoffmann Sängerknabe, sein Berufsleben wiederum startete er als Volontär bei der Weltausstellung in Brüssel. Später war er als Verkaufsrepräsentant eines Reiseunternehmens in den USA tätig. Ende der 1960er-Jahre begann er in Österreich, Fachausstellungen zu organisieren. Sein Unternehmen wurde schließlich von der Wiener Messen AG übernommen, er selbst wurde dort einige Zeit auch Vorstandsvorsitzender, bis es 1994 zum Bruch kam.

In der Folge war Hoffmann mit seiner neuen Firma M.A.C. Hoffmann & Co aktiv, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Renate und Tochter Alexandra Graski-Hoffmann führte. Letztere ist seit 2004 auch Geschäftsführerin. Zu den aktuellen Veranstaltungen gehören die Art&Antique mit Ausgaben in Wien und Salzburg, die Art Vienna in der Wiener Hofburg sowie die Weinfachmesse VieVinum. Für seine Verdienste um den österreichischen Wein wurde Hoffmann auch mit dem Bacchus-Preis des Weinbauverbands ausgezeichnet.

