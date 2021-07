Kurvig und vielfältig: Sports Illustrated zeigt, wie es geht

(c) imago images/ZUMA Wire (SMG via www.imago-images.de)

Bei der Swimwear-Modewoche in Miami zeigte das Magazin Sports Illustrated mit seiner Show, wie man heutzutage Bademode präsentiert.

Um nicht das gleiche Schicksal will Victoria's Secret zu erleiden - das Unternehmen versucht sich mit Diversity und Co. an einem drastischen Imagewechsel - geht das Magazin Sport's Illustrated einen anderen Weg.

Seit Jahren will man in der kultigen Bademodenausgabe den Zeitgeist mit Frauen jenseits der 90-60-90, Transgender-Models oder Models im Burkini abbilden. Inklusion war auch bei der Bademodenschau im Zuge der Miami Swim Modewoche das Motto. Die Show fand im Mondarian South Beach Hotel statt, um die Swimwear-Ausgabe zu feiern.

Für die Show hat man nicht nur Plus-Size-Models engagiert. Über eine eigene Plattform konnte man sich auch ohne Erfahrung anmelden. Zu den diesjährigen Models gehörte die Schauspielerin Saje Nicole, Curvy-Model Amanda Kay, Köchin Chelsea Heath, Influencerin Natalie Mariduena und Model und Schauspielerin Christen Harper.

Auf Instagram schrieb Saje Nicole etwa: Ich erinnere mich als ich aufwuchs, wie ich die Frauen von Sport's Illustrated gesehen habe und so inspiriert von ihnen war. Von ihrem Antrieb, ihrer Schönheit, ihrer Botschaft." Und weiter: Ich möchte all die kleinen haitianischen Mädchen, Frauen und Männer repräsentieren. Jede Frau mit dunkler Hautfarbe, jede kurvige Frau, die unterrepräsentierte Frau und jene, bei denen die Botschaft mitschwingt: Du bist wichtig und wir sind hier, um das zu zeigen."

