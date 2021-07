Volvic: Luxusnacht inmitten von Vulkanen

Ein atemberaubender Ausblick ist bei der Übernachtung im Herzen der berühmten Vulkane der Gemeinde Volvic in der Auvergne garantiert.

Kein Tanz auf dem Vulkan, vielmehr eine Übernachtung zwischen den Kratern, bietet die Reiseplattform Airbnb einmalig für den 18. auf den 19. September an. Im Herzen der berühmten Vulkane der Gemeinde Volvic in der Auvergne in Frankreich (von hier stammt auch das Volvic-Mineralwasser) kann man in einem Schlaf-Pod eine luxuriöse Nacht verbringen.

Die 80 Vulkane von Volvic befinden sich in einem der größten Naturschutzgebiete Europas, der Chaîne des Puys. Ein atemberaubender Ausblick ist also garantiert.

Im verglasten Schlaf-Pod ist ein atemberaubender Ausblick garantiert.

Damit nicht genug, Bergsportler Kilian Jornet fungiert als Gastgeber und wird mit den Gästen eine Vulkanwanderung unternehmen. Für das leibliche Wohl am Abend sorgt der lokale Sternekoch Adrien Descouls. Abgerundet wird das Programm mit einer Yogastunde zum Sonnenaufgang und einer anschließenden Heißluftballonfahrt mit Blick auf die Vulkane.

Die Buchung wird ab dem 19. Juli um 9 Uhr auf airbnb.de/volvic nach dem Prinzip "First come, First serve" vergeben.

Wert und breit ist hier nur Natur zu sehen.

