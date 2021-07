Anleitung zur inneren Balance

Die Wiener Models und Influencer Mergim Shabani und Tanju Köse gewähren in ihrem Buch „Balance the Plan“ persönliche Einblicke in ihren Alltag – nicht nur für ihre hunderttausenden Follower, sondern „für alle, denen körperliche und geistige Fitness wichtig ist“.

Sie trainieren mehrmals pro Woche, reisen als Models und Influencer um den Globus und entwerfen auch selbst Mode – ständig begleitet von Hunderttausenden Followern auf Instagram. So etwas wie eine tägliche Routine gibt es für die Wiener Mergim Shabani (jimy?09) und Tanju Köse (tanjukosee) seit Jahren nicht mehr – selbst durch die Pandemie hat sich ihr Lebensstil nicht wesentlich geändert, die Auslandsreisen wurden zwar etwas weniger, ganz aufgehört haben sie aber nie.