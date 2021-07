70 Mal Arnold Schönberg hören

Zum 70. Todestag seines Namenspatrons präsentiert das Arnold Schönberg Center im Internet eine „transatlantische Hörreise“ zu den Wirkungsstätten des Schöpfers der „Zwölfton-Methode“.

„Pack deine sieben Zwetschken ein und komm,“ lautete der telefonische Auftrag des Komponisten Arnold Schönberg an seinen Sohn Georg, der Mitte der Dreißigerjahre noch in Wien lebte. Der Vater war mit seiner zweiten Frau und der kleinen Tochter Nuria längst ins amerikanische Exil gegangen. Die Grußbotschaft ist eine jener Tonaufnahmen, die das Wiener Schönberg Center dieser Tage im Verein mit der Mediathek im Internet abrufbar macht: Die Online-Ausstellung „Schönberg. Eine transatlantische Hörreise“ würdigt in 70 akustischen Stationen den Komponisten zum Gedenken an dessen 70. Todestag.