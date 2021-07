Zsa Zsa Gabors letzter Wunsch erfüllt sich

Ehrengrab in Budapest

Die Asche der 2016 verstorbenen Hollywood-Diva wird am Kerepescher Friedhof in ihrer Geburtsstadt Budapest beigesetzt.

Die aus Budapest stammende Hollywoodschauspielerin Zsa Zsa Gabor erhält in ihrer Geburtsstadt ein Ehrengrab. Mehr als vier Jahre nach ihrem Tod wird die Urne mit der Asche der Diva am morgigen Dienstag in einer Künstlerparzelle des Kerepescher Friedhofs beigesetzt. Dies bestätigte Gabors letzter Ehemann Frédéric von Anhalt. "Zsa Zsa kehrt endlich nach Hause zurück", sagte von Anhalt demnach.

Die offiziellen ungarischen Stellen hätten Gabors letzten Wunsch, in Heimaterde begraben zu werden, günstig aufgenommen. Auf dem Kerepescher Friedhof sind bedeutende Persönlichkeiten der ungarischen Geschichte bestattet. Gabor erhält ein Ehrengrab in einer Parzellenreihe, in der große Künstler ruhen. Die Urne mit ihrer Asche hatte von Anhalt nach Gabors Tod zu sich nach Hause genommen.

Die für ihr wildes Privatleben und viele Ehen mit reichen Männern bekannte Schauspielerin war am 18. Dezember 2016 im Alter von 99 Jahren gestorben. Nach ihrer Jugend in der Schweiz und einer ersten geplatzten Ehe mit einem türkischen Diplomaten war sie ihrer Schwester Eva 1941 nach Hollywood gefolgt. Ihr letzter von insgesamt neun Ehemännern war der adoptierte deutsche Prinz Frédéric von Anhalt.

