Das steckt hinter den Zahlen des Novak Djoković

Der Wimbledon-Champion verhindert nicht nur den Generationenwechsel, er baut seine Dominanz weiter aus. Was die Nummer eins vom Rest der Tenniswelt abhebt, lässt sich nicht an Statistiken ablesen.

Wien. Acht der jüngsten zwölf Grand-Slam-Turniere hat Novak Djoković gewonnen. Er hat dabei nicht nur seine Ü30-Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal insgesamt fünfmal aus dem Turnier geworfen, er hat auch die nächste Generation in Schach gehalten. Djoković ist der letzte der „Big Three“, der einem Generationenwechsel an der Spitze der Tenniswelt noch im Weg steht, und dabei wirkt er nun, nach seinem 20. Major-Titel und mit dem historischen „Grand Slam“ im Visier, so unantastbar wie nie zuvor.