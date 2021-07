Sechs Wiener Polizisten verurteilt

Zu bedingten Haftstrafen sind sechs Beamte verurteilt worden. Zwei von ihnen hatten einen Mann aus Tschetschenien in einem Spiellokal misshandelt. Andere sahen zu.

Wieder einmal ist es ein Video, das die Wiener Polizei in ein schlechtes Licht rückt: Das Band einer Überwachungskamera eines Spiellokals ist (wenn auch erst eineinhalb Jahre nach dem Vorfall) Medien zugegangen. Es zeigt, wie Uniformierte einen Mann aus Tschetschenien misshandeln. Dafür – und weil Kollegen „wegschauten“ – wurden am Montag sechs der involvierten Beamten zu bedingten Haftstrafen verurteilt. Zwei der insgesamt acht Angeklagten wurden freigesprochen (alle Urteile sind nicht rechtskräftig).

Die beiden Hauptangeklagten im Alter von 37 und 29 Jahren erhielten wegen Amtsmissbrauchs und Körperverletzung ein Jahr bzw. zehn Monate bedingte Haft. Zwei Beamte bekamen wegen Amtsmissbrauchs und Fälschung eines Beweismittels je zehn Monate bedingt. Für zwei weitere setzte es wegen Amtsmissbrauchs jeweils acht Monate bedingt. Ein „automatischer“ Amtsverlust blieb den Beamten aufgrund des Ausmaßes der Strafen knapp erspart.

Der Vorfall hatte sich am 13. Jänner 2019 in Wien-Favoriten abgespielt. Das spätere Opfer hatte sich mit einem zweiten Mann in dem Spiellokal aufgehalten. Die Polizei war wegen eines angeblichen Raufhandels gerufen worden. Acht Beamte fanden sich in dem Zwei-Zimmer-Lokal ein. Raufhandel wurde keiner bemerkt. Beamte verlangten von dem Tschetschenen einen Ausweis. Als dieser seinen Führerschein herzeigte, sei er von dem 37-jährigen Beamten beleidigt worden, gab der 29-jährige Tschetschene am Montag, bei Fortsetzung des Amtsmissbrauchs-Prozesses, als Zeuge zu Protokoll: „Als er gesehen hat, dass ich aus Tschetschenien komme, hat er gesagt: ,Ihr gehört alle abgeschoben‘. Auch ein derber Kraftausdruck sei gefallen.

„Ich war kurz ohnmächtig“

Als die Polizei feststellte, dass der Mann ein zweites Handy dabei hatte und er dieses nicht entsperren wollte („Es waren private Videos drauf“), sondern auf den Boden warf, eskalierte die Situation. Er sei von dem 37-Jährigen am Nacken gepackt worden, habe einen Kniestoß in den Unterleib und Schläge mit der Faust bekommen, berichtete der 29-Jährige: „Ich war kurz ohnmächtig.“ Der 37-Jährige habe ihm obendrein gedroht, er werde ihn „die ganze Nacht verprügeln“, wenn er das Handy nicht entsperre, gab der Zeuge an.

Nachdem er wieder zu sich gekommen war, habe er angekündigt, Anzeige erstatten zu wollen, setzte der Tschetschene fort. Da habe ihm ein zweiter, der 29 Jahre alte Polizist, „mit der Faust auf den Kiefer geschlagen“. – „Ich habe gesagt ,Hört auf, was soll das?‘. Ich hab' geglaubt, wir sind in einem Rechtsstaat“, erinnerte sich der Zeuge, der gut Deutsch spricht. Die mutmaßlichen Schläger – sie sind vom Dienst suspendiert – bekannten sich schuldig. Wie das Video zeigt, standen die Kollegen der Hauptangeklagten untätig herum und schritten nicht ein, als es zu den Misshandlungen kam.

Zwei mitangeklagte Beamte sollen später die Vorgänge in dem Lokal nicht rechtmäßig dokumentiert haben, um sie zu vertuschen. „Wenn es das Video nicht gäbe, wäre ich Beschuldigter“, stellte der Tschetschene diesbezüglich fest. Tatsächlich hatte die Staatsanwaltschaft anfänglich gegen ihn wegen Verleumdung ermittelt.

Der Mann hatte der Anklage zufolge eine Schädelprellung, Prellungen am Brustbein, am Unterarm und an der Nase mit Nasenbluten sowie Schmerzen im Unterleib erlittenen. Der 37-jährige Polizist entschuldigte sich im Verhandlungssaal beim Tschetschenen. Und bot tausend Euro als Wiedergutmachung an. Der Tschetschene lehnte dies aber nachdrücklich ab: „Er kann das Geld behalten. Er soll es für wohltätige Zwecke spenden.“

Video: Kopf unter Polizeibus

Zuletzt hatte das Auftauchen von Videos einer Amtshandlung bei einer Klimaschutz-Straßenblockade (Mai 2019) für Aufregung gesorgt: Ein Polizist wurde wegen Amtsmissbrauchs und Falschaussage erstinstanzlich zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Er hatte einen Passanten festgenommen, am Boden fixiert, wobei der Kopf des Mannes unter einem Polizeibus zu liegen kam.

