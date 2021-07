Ist Tadej Pogačar noch aufzuhalten?

Die Konkurrenz verzweifelt am Slowenen, der Titelverteidiger radelt vor den entscheidenden Pyrenäen-Etappen leichtfüßig voraus. Was bringt die letzte Woche in Frankreich?

Andorra la Vella. Die zweite Woche bei der 108. Tour de France ist geschafft. Vor den 169 hügeligen Kilometern heute von Pas de la Case nach Saint-Gaudens (ab 13 Uhr, live Eurosport, ARD) steht das größte Radrennen ganz im Zeichen von Sloweniens Tadej Pogačar und Mark Cavendish aus Großbritannien. Der Youngster dominiert die Tour und führt vor den entscheidenden Pyrenäen-Etappen mit einem über fünfminütigen Polster, der Routinier gewinnt fast jede Sprint-Etappe. Was bringt die letzte Woche in Frankreich?

Kann Tadej Pogačar überhaupt noch abgefangen werden?

Kaum vorzustellen. In den Alpen dominierte der 22-jährige Titelverteidiger das Feld so, wie man es zuvor lang nicht mehr erlebt hatte. Die kurze Schwäche am Ventoux, als Pogačar vom Dänen Jonas Vingegaard abgehängt wurde, scheint längst vergessen, spätestens seit der souveränen Leistung auf dem Weg nach Andorra am Sonntag. Für Vingegaard, Rigoberto Uran und Richard Carapaz dürfte es bis Paris nur um die Podestplätze neben Pogačar gehen.

„Ich fühle mich gut, das ist Pech für die anderen“, meinte der Slowene unbeeindruckt. „Meine größte Angst war, wie ich mit der Hitze umgehen kann“, sagte er nach dem über 30 Grad heißen Pyrenäen-Auftakt. „Das lief sehr gut. Jetzt habe ich keine Angst mehr.“

Überholt Mark Cavendish die Rad-Legende Eddy Merckx?

Das dürfte maßgeblich davon abhängen, ob sich der 36-jährige Sprinter über die Pyrenäen quälen kann. Fällt Cavendish in den schweren Etappen zum Col de Portet und nach Luz Ardiden nicht aus dem Zeitlimit, hat er beste Chancen, in Libourne (Freitag) oder beim großen Finale am Sonntag auf den Champs-Élysées den 35. Tagessieg bei der Tour zu holen und Legende Eddy Merckx (34 Siege) abzuhängen. Sprinter André Greipel lobte Cavendish und sein Team Deceuninck-QuickStep: „Die stärkste Mannschaft mit dem stärksten Sprinter, da ist wenig dagegen gewachsen.“

Wer kann die französische Sehnsucht stillen?

Vier Jahre ist es her, dass zum bisher letzten Mal ein französischer Radprofi am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, eine Tour-Etappe gewonnen hat. Wer kann die Sehnsucht nach dem nächsten Erfolg nach Warren Barguils Sieg 2017 in diesem Jahr stillen? Die Etappe am Mittwoch ist extrem schwer und endet mit einem 16 Kilometer langen Anstieg zum Col de Portet. Aus dem Favoritenfeld heraus dürfte es kaum für einen Sieg reichen. Wagt Publikumsliebling Julian Alaphilippe eine Fluchtattacke? Der Weltmeister dürfte am ehesten das Zeug haben, bei großem Vorsprung einen prestigeträchtigen Sieg ins Ziel zu retten.

Was folgt auf das große Tour-Finale in Paris?

Dieses Mal nicht die große Ruhe, sondern gewaltiger Reisestress. Nur fünf Tage später beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Das Straßenrennen der Männer steigt direkt am ersten Wettkampftag am Samstag, keine Woche nach den 3414 Kilometer langen Strapazen quer durch Frankreich.

Das Profil in Japan gilt als sehr anspruchsvoll. Für Österreich wird unter anderem Patrick Konrad starten, aktuell 28. im Tour-Gesamtklassement. Der Belgier Wout van Aert etwa nutzt die Rundfahrt überhaupt zur Vorbereitung auf Tokio. Italiens 36-jähriger Routinier Vincenzo Nibali, Tour-Sieger von 2014, stieg am Sonntag bereits vorzeitig aus, um bei Olympia wieder bereit zu sein.



(red.)