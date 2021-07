Südafrika: Jacob Zumas gefährliches Spiel

Nach der Inhaftierung des südafrikanischen Ex-Präsidenten erlebt das Land gewaltsame Unruhen. Zuma setzt dabei auf „ethnische Mobilisierung“. Nun greift die Armee ein.

Eigentlich befindet sich die südafrikanische Armee inmitten der Vorbereitungen für einen ihrer bisher heikelsten Einsätze: In Mosambik soll sie ab Donnerstag, zusammen mit Truppen anderer Länder im Süden Afrikas, den radikalislamischen Terror in der Provinz Cabo Delgado bekämpfen. Doch am Montag gab das Militär bekannt, dass es unverzüglich auch auf heimischem Boden gebraucht wird – eine äußert seltene Maßnahme. Der Grund: Gewaltbereite Demonstranten und Kriminelle sorgen seit Tagen für Verwüstungen, wie es sie in der demokratischen Geschichte des leidgeprüften Landes selten gegeben hat.