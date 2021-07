Der Veranstalter schließt den Vorwurf der Vergewaltigung "aus heutiger Sicht" aus, bestätigt aber den Verweis von vier Securities. Betroffene werden aufgerufen, sich zu melden.

Über Fälle von sexuellen Übergriffen und rassistisch motivierter Gewalt vonseiten der Security-Mitarbeiter bei "X-Jam"-Maturareisen in Kroatien haben "Kronen Zeitung" und die "Heute.at" am Montag berichtet. Ein 18-Jähriger soll zuvor via sozialer Netzwerke dazu aufgerufen haben, derartige Vorfälle bekannt zu machen. Gegenüber der Austria Presse Agentur hat der Veranstalter von vier Mitarbeitern berichtet, die wegen verbaler Äußerungen oder unverhältnismäßigem Verhalten verwiesen wurden.

Kenntnisse von sexuellen Übergriffen oder einer dahin gehenden Anzeige habe der Veranstalter jedoch nicht, hieß es in einem Statement gegenüber der Austria Presse Agentur. In den Berichten war von sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen die Rede gewesen. "Die aktuell kursierenden Vorwürfe sind uns hauptsächlich durch Bastian K. und Kommentaren auf sozialen Medien bekannt. Vorfälle, die uns vor Ort bekannt gemacht wurden, sind durch ein eigenes Team bearbeitet worden. Bei diesen Vorfällen ging es definitiv nicht um eine angezeigte Vergewaltigung", hieß es seitens des Veranstalters.

Bei den von „X-Jam" gegenüber "Kronen Zeitung" und "Heute.at" genannten Mitarbeitern, die des Areals verwiesen wurden, ging es laut den Angaben um vier Personen, die wegen "unangebrachter verbaler Äußerungen oder unverhältnismäßigem Verhalten" aufgefallen waren. "Die uns bekannten Vorfälle ereigneten sich in der zweiten Woche der Event-Maturareise und wurden umgehend sanktioniert", hieß es weiter.

Veranstalter ruft Betroffene auf, sich zu melden

Der 18-jährige Niederösterreicher habe den Aufruf gestartet, nachdem er selbst bei einer derartigen Reise nach Kroatien von Vorfällen von sexueller Übergriffe gehört habe, hieß es in den Berichten. Sowohl "Krone" wie auch "Heute" kontaktierten aufgrund der Anschuldigungen - es soll mehrere derartige Berichte von Betroffenen aus ganz Österreich geben - den Veranstalter. Zu Fällen angeblicher Vergewaltigungen unter Verwendung von "K.O.-Tropfen" hieß es von diesem, sie "können aus heutiger Sicht ausgeschlossen werden".

Der Veranstalter rief Betroffene jedoch nun auf, ihn direkt zu kontaktieren, "um unsere interne Untersuchung zu unterstützen. Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst, da das Wohlergehen und die Sicherheit der Gäste oberste Priorität haben".

Kontakt Frauen, die Gewalt erleben, finden Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter:



0800-222-555 (kostenlos und rund um die Uhr), www.frauenhelpline.at



Beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Bei der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722

(APA)