Lyst-Index: Die Sehnsucht nach Freizeit- und Bademode steigt

Wie wirkt sich die Pandemie und die Öffnungsschritte auf die Modeindustrie aus? Ein Blick auf die Datenauswertung von Lyst im zweiten Quartal 2021 gibt Antworten.

Wie wirkt sich die Pandemie und die Öffnungsschritte auf die Modeindustrie aus? Die Plattform Lyst will dieser Frage mit einer Datenanalyse auf die Spur kommen. Und es zeigt sich: Im zweiten Quartal 2021 von April bis Juni haben die Konsumenten ganz anders agiert als im Vergleichszeitraum 2020.

So führen die Fortschritte der Impfkampagnen und die Lockerungen der Corona-Maßnahmen dazu, dass die Nachfrage nach Freizeit- und Reisemode stark gestiegen ist. Strandmode etwa wurde um 192 Prozent mehr nachgefragt als noch 2020, wo das Reisen im Sommer noch mit größeren Hürden verbunden war. Auch Sonnenbrillen waren wieder stärker gefragt, hier gab es im Quartal eine Steigerung von 198 Prozent.

Die beliebtesten Modemarken weltweit Platz 1 Gucci Platz 2 Dior Platz 3 Nike Platz 4 Louis Vuitton Platz 5 Prada Platz 6 Balenciaga Platz 7 Moncler Platz 8 Bottega Veneta Platz 9 Saint Laurent Platz 10 Versace Platz 11 Fendi Platz 12 Burberry Platz 13 Off-White Platz 14 Alexander McQueen Platz 15 Valentino Platz 16 Loewe Platz 17 Givenchy Platz 18 Balmain Platz 19 Jacquemus Platz 20 Rick Owens

Die Lyst-Daten zeigen aber auch, dass Gucci das vierte Quartal in Folge die angesagteste Modemarke der Welt ist. Besonders die Aria Kollektion mit Balenciaga und eine virtuelle Gartenparty auf der Spieleplattform Roblox hat in diesem Quartal für Suchanfragen gesorgt. Dior und Louis Vuitton kletterten im Ranking der gefragtesten Marken nach oben. Und das, obwohl sie im ersten Quartal 2021 zum ersten Mal in der Rangliste vertreten waren.

Rick Owens, der seit dem ersten Quartal 2020 im Lyst-Index nicht mehr zu finden war, konnte durch die Zusammenarbeit mit Birkenstock und Dr. Martens wieder für Aufmerksamkeit sorgen und ist mittlerweile auf dem 20. Platz vorgerückt.

Sneakers gehören sowohl bei den Frauen als auch den Männern zu den angesagtesten Produkten. Bei Frauen sind es die Nike Air Force One, bei den Männern die Adidas Yeezy Slides. In Sachen Schuhtrends zeigtsich auch klar, dass jene aus Plastik besonders beliebt sind, sie erhielten 214 Prozent mehr Interesse.

