Wettbewerb der besten Biere

Gelbgold im Glas. Duft nach Baguette, Orangen und Pumpernickel? So beschreibt der Profi ein Bier.

Das österreichische Gourmetmagazin Falstaff hat sich nicht dem Trauben-, sondern dem Hopfensaft gewidmet und die besten Biere aus 170 Einreichungen gekürt.

„Kräuter im lebendigen Duftbild, das auch Maracuja und Mango zeigt. Im Mund knackig und mit feiner Perlung; sehr weicher Trunk mit hellen Getreidenoten und einer schön ausgeprägten Bittere bis zuletzt“, so schmeckt zum Beispiel das beste Zwickel in der neu erschienen Bier Trophy von Falstaff. In 16 Kategorien stellte das Gourmetmagazin die besten Biere des Jahres vor. Eingereicht wurden 170 Flaschen.

Als Juroren und Profi-Biertrinker kamen der selbsternannte „Bierpapst“ Conrad Seidl, Biersommelier-Staatsmeister Michael Kolarik-Leingartner und der Brauer und Gourmetjournalist Roland Graf zum Einsatz. Sie wurden eingeladen, sich durch eine breite Bierfront zu testen. Einen Auszug ihrer Ergebnisse finden Sie hier:

Kategorie Lagerbier

94 Punkte: Gold Lager: 5 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Brauerei Schloss Starkenberg; starkenberger.at­

91 Punkte: Bio Mühlviertler Bier, 5,1 Vol.-%. 0,33-l-Flasche, Brauerei Hofstetten, hofstetten.at

91 Punkte: Budweiser Budvar – Original Lager, 5 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Budweiser Budvar National Corporation, delfabrokolarik.at

91 Punkte: Native Tongue, Session Lager, 4,4 Vol.-%, 0,33-l-Flasche, Brauwerk Wien, brauwerk.wien

90 Punkten: Fohrenburger Braumeister Bio Hofbier, Session Lager, 4,8 Vol.-%, 0,5-l-Flasche. Brauerei Fohrenburg, fohrenburger.at

Kategorie Pilsner

94 Punkte: Stiegl-Pils 2021, 4,9 Vol.-%, 0,33-l-Flasche, Stieglbrauerei, stiegl.at

93 Punkte: Ottakringer Pils, 4,8 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Ottakringer Brauerei, ottakringer.at

90 Punkte: Grieskirchner Pils 2021, 4,8 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Brauerei Grieskirchen, grieskirchner.at

90 Punkte: Turmsteiger, 5,2 Vol.-%, 0,33-l-Flasche, € Perchtoldsdorfer Privatbräu, perchtoldsdorf.beer

88 Punkte: Egger Edel Pils, 5,1 Vol.-%, 0,33-l-Flasche, Brauerei Egg, Simma, Kohler GesmbH & Co KG, brauerei-egg.at

Kategorie Zwickel

95 Punkte: Schwechater Zwickl, 5,4 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Brau Union Österreich, Brauerei Schwechat, brauunion.at

92 Punkte: Stiegl-Paracelsus Bio-Zwickl 2021, 5,2 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Stieglbrauerei, stiegl.at

91 Punkte: Pinzga’ Zwickl, 5,1 Vol.-%. 0,33-l-Flasche, Pinzgau Bräu, pinzgau-braeu.at

91 Punkte: Rotes Zwickl, 4,5 Vol.-%, 0,33-l-Flasche, Wagram Bräu, wagrambraeu.at

89 Punkte: Wieselburger Zwickl, 5 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Brau Union Österreich, Brauerei Wieselburg, brauunion.at

Kategorie Weizenbier

94 Punkte: Fohrenburger Braumeister Weizenbockbier, 7,2 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Brauerei Fohrenburg, fohrenburger.at

94 Punkte: Gipfelstürmer 2021, 5,2 Vol.-%, 0,75-l-Flasche, Stieglbrauerei, stiegl.at

93 Punkte: Fohrenburger Weizen, 5,2 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Brauerei Fohrenburg, fohrenburger.at

93 Punkte: Murauer Weißbier, 5,4 Vol.-%, 0,5-l-Flasche, Brauerei Murau, murauerbier.at

92 Punkte: And Union – Wednesday, 5 Vol.-% 0,33-l-Flasche, And Union, delfabrokolarik.at

Die vollständige Siegerliste finden Sie >> hier.

