Der Kulturkampf des georgischen Premiers gegen den Regenbogen

Premier Garibaschwili nennt Regenbogen-Paraden „propagandistisch“ und will keine Schuld am Angriff eines homophoben Mobs auf Journalisten auf sich nehmen. Gewalt passiere „überall“. Die Proteste gegen ihn dauern an.

Irakli Garibaschwili steht unter Druck. Im Land formiert sich nach gewalttätigen Angriffen auf Journalisten nach einer abgesagten Regenbogen-Parade Protest gegen ihn. Doch eine Verurteilung der Gewalt kommt dem Premierminister nur zögerlich über die Lippen. Die Vorfälle seien „sehr unglücklich“, außerdem passiere Gewalt „überall“ - etwa in den USA oder Frankreich, nannte Garibaschwili Beispiele.

Mehr Redezeit widmete er der Argumentation, warum er kein Freund der wegen Drohungen und Ausschreitungen zuvor schon abgesagten Pride-Parade ist. “Wenn 95 Prozent unsere Bevölkerung dagegen sind, propagandistische Paraden in einer demonstrativen Manier abzuhalten, müssen wir dem folgen, (meine) Freunde”, sagte er am Montag. “Die einzige Parade, die ich kenne, die in unserem Land abgehalten werden wird, ist jene unserer Armee”, erklärte der Premierminister.

Die Vorgeschichte ist kompliziert: Eine Pride-Parade hätte am 5. Juli stattfinden sollen - eine Demonstration für mehr Rechte sexueller Minderheiten in Georgien. Doch gab es schon im Vorfeld Attacken auf ein Organisationsbüro für die Parade - die Kundgebung wurde schließlich abgesagt. Die Veranstaltung mitten durch die Hauptstadt, sei „provokativ und unzulässig“ gewesen, so der Premierminister

Doch kam es dann bei einer Gegendemonstration zu gewalttätigen Angriffen eines homophoben Mobs auf Journalisten. Über 50 Medienmitarbeiter wurden dabei verletzt, der für einen georgischen Privatsender arbeitende 36-jährige Kameramann Alexander Laschkarawa wurde ins Krankenhaus gebracht. Er wurde zwar nach fünf Tagen entlassen, Sonntagfrüh war Laschkarawa dann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Ermittlungen laufen.

Proteste in Tiflis

Oppositionelle Abgeordnete fordern in Georgien nun den Rücktritt Garibaschwils. Am Montag war es im Parlament in Tiflis zu Tumulten gekommen, als mehrere Abgeordnete den Stuhl des Parlamentspräsidenten besetzten. Am Abend kam es dann erneut zum Protest gegen Garibaschwili, etwa 2000 Personen demonstrierten vor dem Parlament. Bereits am Sonntag hatten in Tiflis rund 8000 Menschen gegen die Regierung demonstriert.

Kritiker werfen Garibaschwili und seiner Regierung eine Mitverantwortung für die Gewalt gegen Medienschaffende bei den jüngsten Anti-LGTBQ-Protesten in der georgischen Hauptstadt vor. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) warf den georgischen Behörden eine "schuldhafte Passivität" beim Schutz von Journalisten vor. "Der verdächtige Tod von Alexander Laschkarawa markiert einen katastrophalen Wendepunkt für die Informationsfreiheit in Georgien", erklärte die für Osteuropa und Zentralasien zuständige RSF-Vertreterin Jeanne Cavalier. Auch die US-Botschafterin in Georgien, Kelly Degnan, übte deutliche Kritik an Garibaschwilis Regierung. Es sei "enttäuschend", dass die Regierung keine "stärkere" Rolle bei der Verhinderung der Gewalt gegen Journalisten gespielt habe, erklärte die Diplomatin.

Bei den Pride-Umzügen wird für die Rechte sexueller Minderheiten demonstriert. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer. Letzterer Begriff bedeutete ursprünglich “seltsam” oder “anders”, wird aber von Menschen der Community als Eigenbezeichnung verwendet und steht für Personen sexueller Minderheiten jeglichen Spektrums oder anderer geschlechtlicher Identität, als in der Geburtsurkunde vermerkt.

Georgien gilt als sehr konservatives Land, die orthodoxe Kirche ist äußerst mächtig in der Kaukasusrepublik. Im Jahr 2000 war in dem Land das Verbot von Homosexualität abgeschafft worden, in den Jahren 2006 und 2014 wurden Anti-Diskriminierungsgesetze verabschiedet. Am Rande von LGTBQ-Veranstaltungen gab es in den vergangenen Jahren aber immer wieder heftige homophobe Proteste.

