Hermés integriert Skateboards in seine Taschen

Auf der Pariser Fashion Week präsentierte das französische Modehaus eine neue Mischung aus Luxus und Streetwear.

Was haben Skateboards und Luxusmode gemeinsam? Wenig. Nichts. Aber wenn Gucci bei jugendlichen Rap-Fans gut ankommt, kann Hermés auch Skateboards in seine Taschen stecken. So oder so ähnlich müsste der Gedanke hinter einer neuen Entwicklung des französischen Labels gewesen sein. Auf der Frühjahr/Sommer-Schau der Pariser Fashion Week zeigte Hermès jedenfalls Luxus und Streetwear in Form eines echten Skateboarddecks als Boden seiner neu interpretierten Bolide-Tasche.

Die Kreativchefin der Herrenkollektion, Véronique Nichanian, achtet bedächtig darauf, unbeschwerte Eleganz zu verbreiten. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Hermés ein wenig Skaterkultur in seine Entwürfe packt. Es gab bereits einen Skater-Seidenschal. Das standesgemäße Hermés Boucleries Skateboard kommt im Übrigen auf 3000 Euro. Und es ist bereits ausverkauft.

(sh)