„ZiB 2“: Armin Wolf und die Frage des Impfens

Epidemiologe Gerald Gartlehner findet eine Impfpflicht im Pflegebereich überlegenswert. Moderator Armin Wolf stellte Fragen nach der Solidarität.

Wie sich die Debatten in dieser gefühlt schon ewig währenden Pandemie ändern und gleichzeitig ähneln. Vor wenigen Monaten wurde darüber diskutiert, oft sogar gestritten, wer wann geimpft werden kann und warum es zu wenig Impfstoff gibt. Nun ist der Impfstoff da und ein neues Problem taucht auf: die Impfverweigerer. Man kann sie Skeptiker nennen, Sorglose oder Ängstliche: Ein Teil der Bevölkerung will sich offenbar nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie bringt man sie dazu? Darüber sprach Epidemiologe Gerald Gartlehner vor der Donau-Universität Krems in der „ZiB 2“ am Dienstagabend.