„Bergwerk zu Falun“: Die Salzach und die hohe See

Lea Ruckpaul trägt ein Kleid von Gucci. Marcel Kohler eine Jacke von Marni.

Um Identität und Ausbeutung, um Sexualität und Todessehnsucht geht es in Hugo von Hofmannsthals „Bergwerk zu Falun“. Lea Ruckpaul und Marcel Kohler spielen bei den Festspielen darin tragende Rollen.

Der Matrose Elis Fröbom kommt nach drei Jahren Seefahrt in eine Heimat zurück, die keine Heimat mehr ist: Während er auf See war, verstarb seine Mutter, das Elternhaus wird von fremden Menschen bewohnt. Auch seine Kameraden, die die überstandenen Abenteuer feiern, können ihn nicht aufheitern. Die Dirne, die sie ihm schicken, weist er zurück. In dieser tief empfundenen Einsamkeit spricht ihn ein Alter mit tiefer, rauer Stimme an: „Ihr müsst gar großes Unglück erfahren haben, junger Mensch, dass ihr Euch schon jetzt, da das Leben Euch erst recht aufgehen sollte, den Tod wünschet.“ Er hört Elis lang einfach nur zu und erfährt von dessen „Lebensekel“. Der alte Torbern rät Elis, die Seefahrt aufzugeben und Bergmann zu werden. Seine lebendige Erzählung von der Schönheit des Berginneren, die an die Schilderung einer Zauberwelt erinnert, beeindruckt und fesselt Elis. Mehr unbewusst als bewusst macht er sich auf den Weg nach Falun . . .

Hugo von Hofmannsthals „Das Bergwerk zu Falun“ ist in der Regie von Jossi Wieler bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Das 1946 erschienene Drama beruht auf einer Erzählung von E. T. A Hoffmann aus dem Jahr 1819 und hat etwas von einer Fantasy-Geschichte. Es ist ein vielschichtiger und sprachlich anspruchsvoller Text.

Wie geht man an so ein aus der Zeit gefallenes Stück heran? „Ich bin mit ,Herr der Ringe‘ und ‚Game of Thrones‘ aufgewachsen, mir ist das daher nicht fremd. Ich kann mir das ganz naiv vorstellen, diese Bergkönigin, die seit 200 Jahren lebt. Es ist jedenfalls kein klassisches Bürgertumsstück“, sagt Marcel Kohler, der den jungen Elis spielt. Lea Ruckpaul, sie mimt Elis’ Braut Anna, pflichtet ihm bei. „Es gibt eine starke Tendenz zu Fantasy-Stoffen. Sie liefern viel Assoziationsraum. Die Realität wird darin reflektiert“, so die junge Schauspielerin.

Neue und auch fremde Bilder wird Regisseur Jossi Wieler auf die Bühne bringen. Aber was sind die allgemeingültigen Themen, um die es geht? „Tod, Vergänglichkeit, Zeit. Das sind alles Themen, die man ohnehin nicht bis ins Letzte ergründen kann“, so Kohler. „Es geht auch um Heimatlosigkeit und Sinnlosigkeit. Elis denkt, sein Leben ist vorbei, obwohl es noch nicht einmal richtig angefangen hat. Deshalb lässt er sich auch von Torbern verführen.“

Queerer Stoff

Aber auch Nebenaspekte des Stücks haben für Kohler „eigenartige Aktualität“. „Elis leidet besonders darunter, dass er nicht da war, als sein Vater und seine Mutter gestorben sind. Da gibt es schon eine Parallele zur Coronakrise.“ Oder die Tatsache, dass im Bergbau Rohstoffe aus dem Boden geholt werden, die aber die Figuren letztlich nicht glücklich machen. „Innerhalb der letzten hundert Jahre haben wir es geschafft, die Erde zu plündern. Was macht diese Ausbeutung mit uns Menschen, mit der Natur?“, fragt Kohler. Alle Menschen versuchen, ihr Glück zu finden, schaffen es aber nicht. Wieso? „Eine interessante Spur ist die Frage nach der Sexualität. Es gibt so einen Knaben als Sehnsuchtsfigur.

Jedes Mal, wenn Elis sich einer Frau öffnet, grätscht dieser Knabe hinein. Aber Homosexualität passte zu der Zeit nicht ins Rollenbild,“ so Kohler. „Man kann das Stück als queeren Stoff lesen“, meint auch Ruckpaul. „Außerdem werden Identität, Verwandtschaft, Epigenetik und Tradition im Stück verhandelt. Auch das sind zentrale Themen, die uns alle betreffen. Schon Elis’ Vater hat sich nach den Bergen gesehnt. Wieweit prägen einen Identität und Tradition?“, fragt sich die Schauspielerin. Sie selbst stammt aus Ostdeutschland, ein Umstand, der für sie „extrem wichtig“ ist. „Die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, sind aus dem Osten. Das macht einfach einen Unterschied.“ Zum Bergbau hat sie eine eigene, familiäre Beziehung. „Meine Großeltern und Urgroßeltern waren Bergleute in der DDR. Mein Großvater hat einmal eine Sprengladung falsch gesetzt und dadurch viele seiner Kumpels umgebracht. Er ist nie darüber hinweggekommen und hat schließlich Selbstmord begangen.“

Handwerklich war ihre Familie orientiert, sie selbst ist eher durch Zufall zum Theater gekommen. „Ich habe Cello gespielt und getanzt. Einmal habe ich in einer Laienproduktion Cello gespielt, und da habe ich Blut geleckt. Aber das erste Mal, das ich wirklich eine Szene gespielt habe, war bei der Aufnahme für die Schauspielschule“, so die 34-Jährige. Anders war das bei Kohler, der schon immer den Wunsch hatte, sich zu verwandeln. „Als Kind habe ich Abende erfunden und dann alle ins Wohnzimmer zum Zuschauen gerufen.“

Eine künstlerische Ader ist in seiner DNA – sein Vater schreibt, sein Großvater war bildender Künstler. „Ich habe in der Kirchengemeinde und im Jugendklub Theater gespielt, für mich war das ein logischer Weg.“ Wobei die Aufnahme an die Schauspielschule schon noch eine Vo­raus­setzung war. „Sonst hätte ich das nicht durchgezogen,“ sagt der 29-Jährige, der schon vor sechs Jahren bei den Salzburger Festspielen aufgetreten ist: In Stephan Kimmigs Inszenierung von Goethes „Clavigo“. Seit Februar 2015 ist Marcel Kohler festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin, daneben arbeitet er auch als Regisseur. Wie sehr hat ihn Corona getroffen? „Für mich war Corona eine Zäsur. Mein Leben lief so Schlag auf Schlag und ich hatte überhaupt keine Reflexionsphasen. Es war eine Gelegenheit, einmal aus dem Mühlrad herauszukommen.“

Berge erobern

Ähnlich sieht dies Ruckpaul, die zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses gehört. „Anfangs habe ich einmal zwei Wochen geschlafen und das Theater nicht vermisst. Dann habe ich begonnen, mich für neue Sachen zu interessieren, habe Italienisch gelernt, viel gelesen und geschrieben. Auch ich war abgesichert, habe mir aber große Sorgen um die Kollegen gemacht, die das nicht sind.“ Ruckpaul ist das erste Mal in Salzburg und findet: „Salzburg ist so schön, ich vermisse ein bisschen Dreck.“ Die Freizeit, die zwischen Proben und Auftritten bleibt, will sie in den Bergen verbringen, mit ihrem Hund, der auch dabei ist. „Ich habe auch einen Hund, mit dem ich Ausflüge machen werde“, sagt Kohler lachend.

Tipp „Das Bergwerk zu Falun“. Das Stück in der Neuinszenierung von Jossi Wieler ist vom 7. bis 21. August am Salzburger Landestheater zu sehen.