Impf-Pflicht durch die Hintertür?

Seit eine Impfpflicht in Frankreich für einen Impf-Boom sorgt, kommt diese Debatte auch hierzulande in Schwung. Was ist geplant? Und welche Wege gehen die Länder?

Frankreich erlebt einen Run auf Impf-Termine. Nach Präsident Emmanuel Macrons Ankündigung einer Impfpflicht für das Gesundheitspersonal, samt drohendem Berufsverbot, mehr Bereichen, in denen Test- oder Impfnachweise erforderlich sein werden und Tests, die für Ungeimpfte teuer werden sollen, hat sich binnen weniger Stunden fast eine Million Menschen für eine Erstimpfung angemeldet. Sind Restriktionen der einzige Weg, doch noch so etwas wie Herdenimmunität zu erreichen?