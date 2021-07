Biodiversität: Ein Drittel Österreichs unter Schutz stellen

(c) BIO AUSTRIA (Edler)

Eine Jahrzehnte währende Entwicklung umdrehen: Das ist das Ziel der Biodiversitäts-Strategie, die seit Mittwoch im Entwurf vorliegt.

Österreich ist keine Ausnahme, und das ist nicht gut so: Der Trend ist weltweit und droht, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Der Schwund der Artenvielfalt schreitet voran. Diese jahrzehntelange Entwicklung will das Umweltministerium nun umkehren.

Beginnen wir mit dem Staus quo. Österreich ist eines der artenreichsten Länder Mitteleuropas – das ist nicht Ergebnis menschlichen Handelns, sondern dem Umstand der topografischen und klimatischen Gegebenheiten geschuldet. Zwischen Waldviertel und Bodensee leben etwa 68.000 Arten, 45.000 davon im Tierreich (40.000 Insekten). Wissenschaftlerinnen haben bisher 2900 Farn- und Blütenpflanzen bestimmt. Fast 600 Tier- und etwa 150 Pflanzenarten kommen nur in Österreich vor.

Sehr vielen Arten geht es nicht gut. Bei den wirbellosen Tieren sind zwischen 38 und 100 Prozent der Arten im Bestand bedroht, bei einem Viertel der Vogelarten gibt es einen negativen Populationstrend. Hierzulande gibt es 488 Biotop-Typen, die Hälfte davon gilt als gefährdet oder stark gefährdet. Ursache sind vor allem Flächenverbrauch, die Art der Flächennutzung, Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden, insgesamt vor allem Verlust und Beeinträchtigung von Habitaten.

„Lebensversicherung für uns Menschen"

Vor diesem Hintergrund hat Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch die Biodiversitäts-Strategie 2030 vorgestellt. „Das ist kein Selbstzweck, sondern es ist eine Lebensversicherung für uns Menschen,“ so Gewessler. „Biodiversität sichert die Grundlagen unseres Lebens.“

Zu dieser Strategie ist es nicht ganz freiwillig gekommen und sie ist außerdem noch nicht in Stein gemeißelt. „Nicht ganz freiwillig“ deshalb, weil es eine Biodiversitäts-Strategie der EU gibt, aufgrund derer die Mitgliedsländer zu nationalen Umsetzungen angehalten sind. Und „nicht in Stein gemeißelt“, weil das jetzt vorliegende Papier noch überarbeitet werden kann und wird.

Unmittelbar nach der Präsentation ist am Mittwoch erstmals die Biodiversitäts-Kommission zusammengetreten; Vorsitzende ist Valerie Zacherl-Draxler, Abteilungsleiterin für Nationalparks, Natur- und Artenschutz. In der Kommission sitzen insgesamt 42 Experten, aus Gemeinden, Bundesländern, Ministerien, Wissenschaft und aus Umwelt- und Naturschutzorganisationen.

Der vorliegende Strategieentwurf ist Ergebnis eines Dialogprozesses zwischen 2018 und dem Herbst des vergangenen Jahres. Dabei hat es 40 gesamthafte Darstellungen, 2200 konkrete Kommentare und 800 einzelne Fragen und Stellungnahmen gegeben, die eingearbeitet worden sind. In der Kommission soll nun ein Text gefunden werden, der die Zustimmung aller Interessensgruppen findet – schwierig, denn die Gräben zwischen Landwirtschaft und Umwelt gehen teilweise sehr tief, was auch in der zweijährigen Phase des Dialogs sehr offensichtlich zu Tage getreten ist.

Nichtsdestotrotz hat Gewessler klare Zielvorstellungen: Sie möchte bis 2030 erreicht haben, dass es einem Drittel der heute gefährdeten Arten messbar besser geht, dass von Österreichs Staatsfläche ein Drittel unter Schutz steht und sie „schlägt vor“, dass ein Drittel der Landwirtschaft nach biologischen Kriterien produziert.

Ministerrats-Beschlus noch in diesem Jahr?

Ein Drittel Österreichs unter Schutz würde jedenfalls eine kräftige Ausweitung bedeuten. Wie und wo dies konkret geschehen soll, lässt Gewessler offen. Muss sie auch: Denn die Zuständigkeiten liegen dabei in erster Linie bei den Bundesländern. Dass es hier bei der Realisierung grobe Probleme gibt, haben sehr augenscheinlich die „Natura 2000“-Gebiete gezeigt: Diese Gebistausweisungen sind aufgrund zweier EU-Richtlinien (Flora, Fauna, Habitat und Vogelschutz) notwendig. Es hat 25 Jahre (!) gedauert, bis dies in einer Art und Weise umgesetzt worden ist, dass das letzte von zahlreichen Vertragsverletzungsverfahren ad acta gelegt worden ist.

Deshalb antwortet die Ministerin auch eher ausweichend auf die Frage, welche Kategorien von Schutzgebieten ausgeweitet würden. Die strengsten Kategorien – Wildnisgebiete und Nationalparks – machen gerade einmal 2,8 % der Fläche Österreichs aus. Gewessler: „Wir reden von allen Schutzkategorien. Uns geht es darum, die Qualität der einzelnen Kategorien zu verbessern und auch eine flächenmäßige Ausdehnung zu erreichen.“ Abschließend meint sie, dass Artenvielfalt eine Querschnittsmaterie sei. „Erfolgreich werden wir sein, wenn wir uns alle gemeinsam anstrengen.“ Sie strebt an, dass die (dann fertiggestellte) Strategie im Ministerrat beschlossen wird.

Konkret gliedert sich die Zielsetzung des Strategie-Entwurfs in ein Zehn-Punkte-Programm, das 2030 so aussehen soll:

Status und Trends von Arten und Biotoptypen sind maßgeblich verbessert Alle wichtigen Lebensräume sind effektiv geschützt und ausreichend vernetzt Für Biodiversität und Klimaschutz besonders wichtige Ökosysteme sind wiederhergestellt Flächeninanspruchnahme und Fragmentierung sind entscheidend reduziert Transformativer Wandel in der Gesellschaft ist eingeleitet, Biodiversität ist in alle Sektoren integriert Globales Engagement ist gestärkt Rechtliche Rahmenbedingungen für den Biodiversitätserhalt sind verbessert Finanzierung ist sichergestellt und biodiversitätsförderndes Handeln wird unterstützt Biodiversität wird in Gesellschaft und Wirtschaft wertgeschätzt Wissenschaftliche Grundlagen zur Erreichung und Evaluierung der Biodiversitätsziele sind verfügbar

Diese zehn Punkte sollen sich aufgliedern in 300 konkrete Einzelmaßnahmen.

In einer ersten Reaktion konzediert Arno Aschauer, Artenschutz-Experte des World Wide Fund for Nature (WWF) dem Papier „viele gute Ansätze“, fordert aber vor allem einen verbindlichen und konkreten „Aktionsplan mit Prioritäten, klaren Zuständigkeiten, Zeitplänen und messbaren Zielen zur Rettung bedrohter Arten und ihrer Lebensräume“. Außerdem müsse die ausreichende Finanzierung sichergestellt sein und ein Sanierungspaket für besonders stark geschädigte Lebensräume.

